Католицька Церква Польщі вперше вибачилась за вбивства євреїв у Єдвабному

У Польщі під час пам’ятних заходів до 76-х роковин масового вбивства євреїв у селі Єдвабне польський єпископ Рафал Марковський перепросив за ці насильницькі дії поляків під час Другої світової війни. Про це повідомляє ZAXID.NET з посиланням на Newsweek.

Єпископ Рафал Марковський виступив на заходах, що проводилися у річницю погромів у Єдвабному, як керівник Ради у справах релігійного діалогу та Комітету у справах діалогу з іудаїзмом Конференції Єпископату Польщі.

«Це великий біль і докори совісті. За цей біль у всіх братів і сестер єврейського народу просимо пробачення. Як показує час, коли людське серце охоплює зло й ненависть, коли ця ненависть паралізує людину із середини, це веде до смерті», – сказав єпископ.

Повідомляється, що такі слова католицького єпископа вперше прозвучали в цьому місці.

«Церква оплакує всіх тих, хто зазнав тут втрати, болю і приниження, всіх тих, хто зустрів тут неочікувану смерть, але водночас Церква висловлює жаль із приводу тих синів польського народу, особливо тих католиків, які брали участь у цій втраті, які безпосередньо були причетні до цього болю, приниження та смерті», – сказав єпископ під час жалобних заходів.

«Це великий біль і докори совісті. За цей біль у всіх братів і сестер єврейського народу просимо пробачення. Як показує час, коли людське серце охоплює зло й ненависть, коли ця ненависть паралізує людину із середини, це веде до смерті: до фізичної смерті жертв і духовної смерті катів», – додав священик.

Незважаючи на те, що в попередні роки єпископат організовував богослужіння на знак пам’яті про трагічні події в Єдвабному, єпископ вперше публічно попросив пробачення у цьому місці, зазначили польські медіа.

Нагадаємо, відповідно до висновків розслідування Інституту національної пам’яті Польщі (ІНП), 10 липня 1941 р. в селі Єдвабне група польського населення вчинила погром та вбила щонайменше 340 єврейських сусідів. Більшість із них – жінок, чоловіків і дітей – спалили живцем у сараї.

За оцінкою ІНП, злочин був вчинений за наказом нацистів (численні свідки розповіли про німців у військовій формі, які прибули того дня до Єдвабного), але, за даними Інституту в заяві про остаточні висновки розслідування від липня 2002 р., виконавцями злочину були щонайменше 40 польських жителів Єдвабного та околиць.