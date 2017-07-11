Католицька Церква Польщі вперше вибачилась за вбивства євреїв у Єдвабному

12 липня 2017, 10:40 | Світові | 2 |   | Код для блогу |  | 

У Польщі під час пам’ятних заходів до 76-х роковин масового вбивства євреїв у селі Єдвабне польський єпископ Рафал Марковський перепросив за ці насильницькі дії поляків під час Другої світової війни. Про це повідомляє ZAXID.NET з посиланням на Newsweek.

Єпископ Рафал Марковський виступив на заходах, що проводилися у річницю погромів у Єдвабному, як керівник Ради у справах релігійного діалогу та Комітету у справах діалогу з іудаїзмом Конференції Єпископату Польщі.

«Це великий біль і докори совісті. За цей біль у всіх братів і сестер єврейського народу просимо пробачення. Як показує час, коли людське серце охоплює зло й ненависть, коли ця ненависть паралізує людину із середини, це веде до смерті», – сказав єпископ.

Повідомляється, що такі слова католицького єпископа вперше прозвучали в цьому місці.

«Церква оплакує всіх тих, хто зазнав тут втрати, болю і приниження, всіх тих, хто зустрів тут неочікувану смерть, але водночас Церква висловлює жаль із приводу тих синів польського народу, особливо тих католиків, які брали участь у цій втраті, які безпосередньо були причетні до цього болю, приниження та смерті», – сказав єпископ під час жалобних заходів.

«Це великий біль і докори совісті. За цей біль у всіх братів і сестер єврейського народу просимо пробачення. Як показує час, коли людське серце охоплює зло й ненависть, коли ця ненависть паралізує людину із середини, це веде до смерті: до фізичної смерті жертв і духовної смерті катів», – додав священик.

Незважаючи на те, що в попередні роки єпископат організовував богослужіння на знак пам’яті про трагічні події в Єдвабному, єпископ вперше публічно попросив пробачення у цьому місці, зазначили польські медіа.

Нагадаємо, відповідно до висновків розслідування Інституту національної пам’яті Польщі (ІНП), 10 липня 1941 р. в селі Єдвабне група польського населення вчинила погром та вбила щонайменше 340 єврейських сусідів. Більшість із них – жінок, чоловіків і дітей – спалили живцем у сараї.

За оцінкою ІНП, злочин був вчинений за наказом нацистів (численні свідки розповіли про німців у військовій формі, які прибули того дня до Єдвабного), але, за даними Інституту в заяві про остаточні висновки розслідування від липня 2002 р., виконавцями злочину були щонайменше 40 польських жителів Єдвабного та околиць.

 

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теги до статті:Голокост,РКЦ в Польщі
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Коментарі

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  • Ігор Мицько | 12 липня 2017, 15:20
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    Вибачте за помилки, львівський погром відбувся восени 1918 р., а нагуєвицьких хлопчаків вбили у дзвіниці: "Крівава книга"с.24: В Нагуєвичах (повіт Дрогобич), зібрали польські легіоністи українських дітей з цілого села, замкнули, їх до деревляної дзвінниці, обложили дзвінницю соломою і підпалили. Зі середини роздавався плач і роспучливі крики паленої живцем дітвори. Деяким удалося виратуватися з полуміння і почали втікати. За втікаючими пораненими вогнем дітьми стріляли польські легіоністи з крісів і так застрілили двоє дітей. Решта смертельно поранена. (Свідки М.Ц., В.В., і М.)...

  • Ігор Мицько | 12 липня 2017, 15:14
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    "10 липня 1941 р. в селі Єдвабне група польського населення вчинила погром та вбила щонайменше 340 єврейських сусідів. Більшість із них – жінок, чоловіків і дітей – спалили живцем у сараї". Польські бандити особливо полюбляли таке вбивство. У 1919 році під час львівського погрому вони палили у будинках євреїв. Тоді ж спалили у стодолі українських хлопчаків у Франкових Нагуєвичах.

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Останні коментарі

  • Ігор Мицько | 12 липня 2017, 15:20

    Вибачте за помилки, львівський погром відбувся восени 1918 р., а нагуєвицьких хлопчаків вбили у дзвіниці: "Крівава книга"с.24: В Нагуєвичах (повіт Дрогобич), зібрали польські легіоністи

  • Ігор Мицько | 12 липня 2017, 15:14

    "10 липня 1941 р. в селі Єдвабне група польського населення вчинила погром та вбила щонайменше 340 єврейських сусідів. Більшість із них – жінок, чоловіків і дітей – спалили живцем у сараї".

  • Ігор Мицько | 12 липня 2017, 15:08

    А мільярди Владіміра Путіна посідають особливе місце у Банку Ватикана.

  • enzian | 11 липня 2017, 13:47

    Йдеться не про православних узагалі, а про москвославних мракобісів, які самі оскверняють все навколо.

  • Геннадий Сидорук | 10 липня 2017, 08:49

    если они такие праведники так пусть хоть одного баптиста отправят на войну,а то запрятались как крысы в норы и показывают себя святыми,а наши люди должны воевать и отдавать жизнь за их,номы не

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