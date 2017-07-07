Екс-футболіст "Манчестер Юнайтед" став священиком-домініканцем

10 липня 2017, 10:30 | Світові | 0 |   | Код для блогу |  | 

Екс-футболіст "Манчестер Юнайтед" Філіп Малрайн cтав монахом Домініканського ордену та дав обітницю бідності. Про це повідомляє ВВС.

Як футболіст він заробляв понад 700 тисяч доларів на рік.

Таїнство священства Малрайну уділив у Дубліні архиєпископ Йозеф Августин Ді Нойя.

У жовтні минулого року колишнього футболіста посвятили в диякони.

Малрайн дебютував у "Манчестер Юнайтед" в 1997 році після успіху в юніорській команді.

Два роки потому він перейшов до "Норвіч Сіті", проте його кар'єру зіпсували численні травми.

Уродженець Белфаста 27 разів виходив на поле у складі збірної Північної Ірландії, а завершив футбольну кар'єру в 2009 році.

Його шлях до священства почався в єпархіальній семінарії Святого Малахія в Белфасті.

Колишній футболіст два роки вивчав філософію в Королівському університеті Белфаста й інституті Мерівейл.

Потім він рік вивчав теологію в Папському Григоріанському університеті у Римі.

У 2012 році він вступив до будинку послушників у Корку, Ірландія.

 

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теги до статті:Домінікани (Орден проповідників),Церква і спот
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    Останні коментарі

    • Геннадий Сидорук | 10 липня 2017, 08:49

      если они такие праведники так пусть хоть одного баптиста отправят на войну,а то запрятались как крысы в норы и показывают себя святыми,а наши люди должны воевать и отдавать жизнь за их,номы не

    • netoy_gaidamak | 8 липня 2017, 12:21

      то якщо він прийде до костьолу/Володимирського/Лавру - і буде проводити хрещення біля кирниці - то все так як треба? Прийде сусід з того краю села і почне казать як вам жити та хто повинен

    • netoy_gaidamak | 8 липня 2017, 12:16

      Піп цілком правий і навіть більш ніж коректно пояснив чому. А тим кому "московський піп" ріже очі - нехай зміне його на свого та скаже як би вчинив його піп. І усе стане на свої місця.

    • enzian | 8 липня 2017, 10:59

      Цинізму польських шовіністів немає меж.

    • Оленка | 7 липня 2017, 20:24

      Ой, не кажіть! Якби віряни УПЦ прийшли в село, де повною підтримкою користувалась громада УГКЦ чи то УПЦ КП, то їх би навіть на поріг не пустили. Якою мірою міряєте - такою і вам відміряно буде.

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