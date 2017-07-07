Екс-футболіст "Манчестер Юнайтед" став священиком-домініканцем

Екс-футболіст "Манчестер Юнайтед" Філіп Малрайн cтав монахом Домініканського ордену та дав обітницю бідності. Про це повідомляє ВВС.

Як футболіст він заробляв понад 700 тисяч доларів на рік.

Таїнство священства Малрайну уділив у Дубліні архиєпископ Йозеф Августин Ді Нойя.

У жовтні минулого року колишнього футболіста посвятили в диякони.

Малрайн дебютував у "Манчестер Юнайтед" в 1997 році після успіху в юніорській команді.

Два роки потому він перейшов до "Норвіч Сіті", проте його кар'єру зіпсували численні травми.

Уродженець Белфаста 27 разів виходив на поле у складі збірної Північної Ірландії, а завершив футбольну кар'єру в 2009 році.

Його шлях до священства почався в єпархіальній семінарії Святого Малахія в Белфасті.

Колишній футболіст два роки вивчав філософію в Королівському університеті Белфаста й інституті Мерівейл.

Потім він рік вивчав теологію в Папському Григоріанському університеті у Римі.

У 2012 році він вступив до будинку послушників у Корку, Ірландія.