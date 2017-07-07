Папа нагадав «Великій двадцятці» 4 принципи побудови справедливих та мирних суспільств

З нагоди Саміту «Великої двадцятки», який 7-8 липня 2017 р. відбувається у німецькому місті Гамбурзі, Папа Франциск написав послання на ім’я Ангели Меркель, Федерального Канцлера Німеччини.

Папа подякував Главам Держав і Урядів за зусилля, докладені з метою «забезпечення керованості й стабільності світової економіки, з особливою увагою до фінансових ринків, торгівлі, фіскальних проблем та, в загальному, до зростання світової економіки, щоб вона була інклюзивною та сталою».

Понтифік нагадав чотири принципи дії для будування братерських, справедливих та мирних суспільств: час є понад простір, єдність переважає над конфліктом, дійсність важливіша від ідеї, цілість вища від частин.

Щодо першого, то Глава Католицької Церкви підкреслив, що складність та взаємопов’язаність світових проблем є такими, що «не існують негайні та повністю задовільні вирішення». Підтвердженням цього є, наприклад, трагедія міграції, невід’ємна від бідності та війн. Можливим, натомість, є запускати процеси, «здатні запропонувати прогресивні та нетравматичні вирішення й у порівняно короткому часі привести до вільного переміщення та стабільності людей, що буде корисним для всіх».

«В серцях та умах правителів, на кожному етапі здійснення політичних заходів, слід віддати абсолютний пріоритет бідним, біженцям, страждаючим, переселенцям та виключеним, не зважаючи на расу, релігію чи культуру, та відкинути збройні конфлікти», – наголосив Папа Франциск.

Роздумуючи над аспектом переважання єдності над конфліктом, Папа Франциск наголосив, що «війна ніколи не є вирішенням». У контексті сотої річниці листа Папи Венедикта XV до «Глав народів у стані війни» він закликав світ «покласти край усім цим проявам даремного кровопролиття». За його словами, завданням «Великої двадцятки» чи інших схожих щорічних зустрічей, є «мирно вирішувати економічні непорозуміння та знаходити спільні фінансові й торговельні правила, які сприятимуть цілісному розвиткові всіх», маючи на меті досягнення цілей, встановлених на рівні ООН.

«Всі сторони повинні суттєво понизити рівень конфліктності, зупинити існуючу гонку озброєнь та відмовитися від того, щоб безпосередньо чи опосередковано втягуватися в конфлікти, як також тоді, коли не погодяться щиро й прозоро обговорювати всі суперечки», – підкреслив Святіший Отець.

«Трагічні ідеології першої половини ХХ сторіччя замінилися новими ідеологіями абсолютної автономності ринків та фінансових спекуляцій», – пише Глава Католицької Церкви, переходячи до третього принципу, яким є важливість дійсності понад ідеєю Папа вказав на те, що проблеми слід вирішувати «конкретно та віддаючи належну увагу їхнім особливостям», але якщо вирішення повинні бути тривалими, то не можуть «не мати ширшого бачення та повинні враховувати впливи на всі країни та на всіх їхніх громадян, як також шанувати їхню думку».

«Ті держави й особи, чий голос є слабшим на світовій політичній арені, є тими, хто найбільше страждає від пагубних наслідків економічних криз, за які мають незначну, а то й жодну відповідальність. У той же час, ця велика більшість, яка в економічному вимірі представляє лише 10% від загалу, є частиною людства, що може мати більший потенціал для того, аби причинитися до прогресу всіх», – зазначив Святіший Отець, вказуючи на важливість програм розвитку, усталених на рівні ООН, та на необхідність дотримуватися міжнародних трактатів, розвиваючи багатосторонність.

«Моїм бажанням було запропонувати ці думки, як вклад у праці “Великої двадцятки”, покладаючи довір’я до духу солідарності, який надихає всіх учасників», – підсумував Папа Франциск. Про це повідомляє Радіо Ватикану.