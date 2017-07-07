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Храм Білоруської Греко-Католицької Церкви у Лондоні отримав престижну британську премію
7 липня 2017, 13:21 | Світові | 0 | | Код для блогу | |
Дерев'яний храм святого Кирила Туровського Білоруської Греко-Католицької Церкви, який розташований у Лондоні, став переможцем премії "New London Architecture" в номінації «Приз глядацьких симпатій».
Церква потрапила в шорт-лист відразу декількох номінаціях: «Найенергоефективніша будівля», «Культура і суспільство», а також «Приз глядацьких симпатій». Переможець останньої визначався в інтернеті через народне голосування, повідомляє "Портал-Credo.Ru" з посиланням на "Tut.by".
Церкву святого Кирила Туровського відкрили в грудні 2016 року. Вона нагадує традиційні барокові храми Білорусі. Її звели у пам'ять про загиблих у результаті аварії на Чорнобильській АЕС. Архітектор - Со Цзивай (Tszwai So). Він родом з Китаю, вчився в Великобританії. Зацікавившись Білоруссю, перейшов в БГКЦ.
Білоруська греко-католицька парафія існує в Лондоні вже майже 70 років. Тут служили Чеслав Сипович, перший після ліквідації унії в Білорусі греко-католицький єпископ-білорус, і отць Олександр Надсон, просвітитель, вчений, перекладач.
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Ой, не кажіть! Якби віряни УПЦ прийшли в село, де повною підтримкою користувалась громада УГКЦ чи то УПЦ КП, то їх би навіть на поріг не пустили. Якою мірою міряєте - такою і вам відміряно буде. |
- 6 липня 2017, 22:25 |
- 6 липня 2017, 15:26
Ця вимога принижує хрест, (та й сакральну символіку інших релігій), бо ставить їх в одну категорію із символом розбещення. Щодо соцмереж, то рекомендацію, як з ними поводитися, на мою думку, дав вже |
- 6 липня 2017, 11:28
Без брехні та лицемірства існування "УПЦ МП" просто не є можливим. |
- 6 липня 2017, 11:27
Далі треба повиносити причандалля, зняти вивіску і передати приміщення Верховній Раді для її потреб. Не завадило б ще прибрати москвославний МАФ біля фундаментів Десятинної церкви. |
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