Храм Білоруської Греко-Католицької Церкви у Лондоні отримав престижну британську премію

7 липня 2017, 13:21 | Світові | 0 |   | Код для блогу |  | 

Дерев'яний храм святого Кирила Туровського Білоруської Греко-Католицької Церкви, який розташований у Лондоні, став переможцем премії "New London Architecture" в номінації «Приз глядацьких симпатій».

Церква потрапила в шорт-лист відразу декількох номінаціях: «Найенергоефективніша будівля», «Культура і суспільство», а також «Приз глядацьких симпатій». Переможець останньої визначався в інтернеті через народне голосування, повідомляє "Портал-Credo.Ru" з посиланням на "Tut.by".

Церкву святого Кирила Туровського відкрили в грудні 2016 року. Вона нагадує традиційні барокові храми Білорусі. Її звели у пам'ять про загиблих у результаті аварії на Чорнобильській АЕС. Архітектор - Со Цзивай (Tszwai So). Він родом з Китаю, вчився в Великобританії. Зацікавившись Білоруссю, перейшов в БГКЦ.

Білоруська греко-католицька парафія існує в Лондоні вже майже 70 років. Тут служили Чеслав Сипович, перший після ліквідації унії в Білорусі греко-католицький єпископ-білорус, і отць Олександр Надсон, просвітитель, вчений, перекладач.

 

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теги до статті:Білоруська Греко-Католицька Церква,Великобританія
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    Останні коментарі

    • Оленка | 7 липня 2017, 20:24

      Ой, не кажіть! Якби віряни УПЦ прийшли в село, де повною підтримкою користувалась громада УГКЦ чи то УПЦ КП, то їх би навіть на поріг не пустили. Якою мірою міряєте - такою і вам відміряно буде.

    • батюшка | 6 липня 2017, 22:25

      ЛУКАВСТВО УПЦ МП ВБІЛЬШОСТІ ВИГЛЯДАЄ ЯК КГБІСЬКА ЗАКАЛКА

    • Halo | 6 липня 2017, 15:26

      Ця вимога принижує хрест, (та й сакральну символіку інших релігій), бо ставить їх в одну категорію із символом розбещення. Щодо соцмереж, то рекомендацію, як з ними поводитися, на мою думку, дав вже

    • enzian | 6 липня 2017, 11:28

      Без брехні та лицемірства існування "УПЦ МП" просто не є можливим.

    • enzian | 6 липня 2017, 11:27

      Далі треба повиносити причандалля, зняти вивіску і передати приміщення Верховній Раді для її потреб. Не завадило б ще прибрати москвославний МАФ біля фундаментів Десятинної церкви.

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