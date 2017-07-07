Храм Білоруської Греко-Католицької Церкви у Лондоні отримав престижну британську премію

Дерев'яний храм святого Кирила Туровського Білоруської Греко-Католицької Церкви, який розташований у Лондоні, став переможцем премії "New London Architecture" в номінації «Приз глядацьких симпатій».

Церква потрапила в шорт-лист відразу декількох номінаціях: «Найенергоефективніша будівля», «Культура і суспільство», а також «Приз глядацьких симпатій». Переможець останньої визначався в інтернеті через народне голосування, повідомляє "Портал-Credo.Ru" з посиланням на "Tut.by".

Церкву святого Кирила Туровського відкрили в грудні 2016 року. Вона нагадує традиційні барокові храми Білорусі. Її звели у пам'ять про загиблих у результаті аварії на Чорнобильській АЕС. Архітектор - Со Цзивай (Tszwai So). Він родом з Китаю, вчився в Великобританії. Зацікавившись Білоруссю, перейшов в БГКЦ.

Білоруська греко-католицька парафія існує в Лондоні вже майже 70 років. Тут служили Чеслав Сипович, перший після ліквідації унії в Білорусі греко-католицький єпископ-білорус, і отць Олександр Надсон, просвітитель, вчений, перекладач.