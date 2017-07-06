Лондонська лікарня відмовила Ватикану у справі малюка, який має важку генетичну хворобу

Лондонський шпиталь, де перебуває 10‑місячний Чарлі Ґард, який страждає на невиліковну генетичну хворобу, відмовив у дозволі на перевезення хворого малюка до Рима. При цьому представники лікарні посилаються не на медичні (клінічні) підстави відмови, а на юридичні, — повідомлено у Ватикані з нагоди представлення щорічного звіту про діяльність лікарні Дитятка Ісус.

Цей ватиканський медичний осередок висловив готовність прийняти хворе немовля і опікуватися ним. Відмову прокоментував присутній на презентації Державний секретар Апостольського Престолу.

Він висловив припущення, що згадані юридичні причини означають брак згоди властей на вивезення дитини поза територію Великої Британії. «Побачимо тепер, чи ми можемо допомогти у розв’язанні таких проблем, і зробимо все, що зможемо, а потім лікарня Дитятка Ісус займеться медичною стороною», — запевнив кардинал П’єтро Паролін. Він додав: «Ми стоїмо по стороні життя і повторюємо те, що сказав Папа, тому надаємо всі наявні можливості, аби надалі лікувати цю дитину».

З представленого 4 липня звіту лікарні Дитятка Ісус випливає, що цей педіатричний шпиталь мав за минулий рік 9600 малих пацієнтів із рідкісними захворюваннями. Із них лікарня власним коштом лікувала 102 випадки з‑поза кордонів Італії.

Батьки Чарлі Ґарда, які наполегливо намагаються лікувати їхню дитини, мають усебічну підтримку. В Страсбурзі її виразила 40‑особова група європослів із різних країн. У своїй заяві вони засудили рішення лондонської лікарні та британських властей як суперечні головним цінностям Європи, зокрема праву на життя і людську гідність. Про це інформує Credo з посиланням на Ватиканське радіо.