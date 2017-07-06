У 80-річному віці помер колишній речник Ватикану, Хоакін Наварро-Валльс, багаторічний близький співпрацівник св. Івана Павла ІІ.

Він народився 16 листопада 1936 р. в Картахені, у південно-східній Іспанії. Був наймолодшим із дев’яти дітей у сім’ї. 1961 року закінчив профільне навчання (медицина), потім захистив докторат із психіатрії. Кілька років працював лікарем. Заснував у Барселоні наукове видання «Diagonal». 1968 року закінчив ще й журналістські курси і 1977 року прибув до Рима як кореспондент консервативного іспанського щоденного видання «ABC».

Дістав акредитацію у ватиканському прес-бюро. 1983 року Наварро-Валльса обрали головою Товариства закордонної преси в Італії. 16 грудня 1984 року він став речником Апостольського Престолу.

Був першим мирянином і неіталійцем на цій посаді. У 1990‑ті роки як представник Ватикану брав участь у міжнародних конференціях ООН: у Каїрі (1994), Пекіні (1995) і Стамбулі (1996). Як директор прес-бюро і речник Ватикану, понад 20 років був одним із найближчих співпрацівників Йоана Павла ІІ, супроводжуючи його фактично в усіх закордонних подорожах. Коли Святіший Отець став щоразу сильніше хворіти, Наварро-Валльс поточно інформував весь світ про стан його здоров’я, часто додаючи до офіційних комюніке власні коментарі як його лікар. Особливої популярності він зажив в останні тижні життя Папи Войтили.

Починаючи з 1996 року викладав на факультеті інституціональної комунікації Папського університету Святого Хреста, який провадить Opus Dei. Сам, до речі, був нумерарієм цієї прелатури від 1994 року. Свою посаду речника обіймав ще рік по смерті Йоана Павла ІІ — до 11 липня 2006 р., коли Бенедикт XVI покликав його на іншу посаду, поставивши речником о. Федеріко Ломбарді. Наварро-Валльс доті став головою Наглядової ради біомедичного кампусу в Римі і працював як незалежний журналіст. Про це інформує Credo.



