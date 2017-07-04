Католицькі єпископи виступили проти фейкових новин

Філіппінські єпископи виступили проти фейкових новин, назвавши їх гріхом проти любові. Вони заявили про це у пастирському посланні за підписом голови єпископської конференції монс. Сократеса Вільєгаса, Архиєпископа Лінгайєн-Дагупана.

Єрархи закликають вірних не підтримувати фонди, що пропонують «альтернативні факти», або фейкові новини, і припинити поширювати неправдиві відомості, пише російська служба Радіо Ватикану.

На думку єпископів, фейкові новини – це «гріх проти любові, оскільки вони заважають людям приймати правильні та зважені рішення і схиляють робити хибний вибір», приводячи до катастрофічних наслідків для людей і для суспільства. «Активна участь громадян у розбудові суспільства, базованого на справедливості, залежить від істини», − підкреслюють ієрархи.

Церква на Філіппінах закликає користувачів Інтернету, а в країні їх 58 відсотків, розпізнавати джерела фальшивих новин та інформувати про це інших. Розповсюдження фейкових новин в соцмережах – новий феномен для Філліпін. Він розвинувся в минулому році під час президентських виборів.