Cтрілянина біля мечеті у Франції: є постраждалі

3 липня 2017, 08:30 | Світові | 0 |   | Код для блогу |  | 

У французькій комуні Авіньйон департаменту Воклюз сталася стрілянина біля мечеті. Про це повідомляє La Provence, передає ТСН.

Вогонь відкрили двоє чоловіків у капюшонах, які прибули до місця інциденту на автомобілі. При них була рушниця і пістолет.

За попередньою інформацією, постраждали щонайменше чотири особи. Твіттер-канали, зокрема, News Executive, повідомляють про те, що в результаті інциденту зі стріляниною, є поранені. 

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теги до статті:Теракт,Франція
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