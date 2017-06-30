Роль Церкви у плюралістичній Європі обговорюють у Бухаресті секретарі європейських єпископатів

1 липня 2017, 17:03 | Світові | 0 |   | Код для блогу |  | 

Яку роль відіграє Церква у плюралістичній Європі, в актуальному контексті, позначеному соціальним, культурним, політичним та економічним плюралізмом. Ці теми стали предметом обговорень 45-ї зустрічі Генеральних Секретарів європейських єпископатів, що від 30 червня до 3 липня 2017 р. відбуваються в столиці Румунії Бухаресті. Протягом чотирьох днів вони дискутують про місію Церкви на континенті, аналізуючи виклики та ділячись досвідом.

Програмну доповідь на тему ролі єпископських конференцій у плюралістичній Європі представив проф. Даніель Барбу з Факультету Політології Бухарестського Університету.

Протягом наступних днів Генеральні Секретарі Європейських Єпископатів поглиблюватимуть тему зустрічі як під час пленарних засідань, так і під час праці в групах, представляючи досвід єпископатів у будуванні стосунків із політичними й громадськими інституціями відповідних країн. Крім того, передбачено обмін думками щодо деяких актуальних питань, як от душпастирство родин і мігрантів, приготування до Синоду Єпископів, присвяченого молоді, екуменічний діалог. Про це повідомляє Радіо Ватикану.

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теги до статті:РКЦ
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