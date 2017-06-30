Гей-активісти чинять тиск на єпископа за заборону хоронити в католицькому обряді тих, хто живе в одностатевих шлюбах

Американський єпископ Томас Папроцкі видав декрет, в якому зазначив, що особи, що живуть в одностатевих союзах, не можуть бути поховані в католицькому обряді. Його постанова відповідає вченню Католицької Церкви, однак викликала бурхливу реакцію серед провідних ЗМІ та гей-активістів.

Як розповів єпископ Папроцкі, «гей-активісти, заради любові і толерантності – як вони вважають - почали переслідування моїх працівників і мене непристойними телефонними дзвінками, е-мейлам та листами, використовуючи непристойні слова та профанацію». «Мені дуже прикро, що мої ближні стали об’єктом такої мови ненависті та злості», - цитує слова єпископа Католицький оглядач з посиланням на Catholic Vote.