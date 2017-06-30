Гей-активісти чинять тиск на єпископа за заборону хоронити в католицькому обряді тих, хто живе в одностатевих шлюбах

1 липня 2017, 16:43 | Світові | 0 |   | Код для блогу |  | 

Американський єпископ Томас Папроцкі видав декрет, в якому зазначив, що особи, що живуть в одностатевих союзах, не можуть бути поховані в католицькому обряді. Його постанова відповідає вченню Католицької Церкви, однак викликала бурхливу реакцію серед провідних ЗМІ та гей-активістів.

Як розповів єпископ Папроцкі, «гей-активісти, заради любові і толерантності – як вони вважають - почали переслідування моїх працівників і мене непристойними телефонними дзвінками, е-мейлам та листами, використовуючи непристойні слова та профанацію». «Мені дуже прикро, що мої ближні стали об’єктом такої мови ненависті та злості», - цитує слова єпископа Католицький оглядач з посиланням на  Catholic Vote.

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теги до статті:Геї,Одностатеві шлюби
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Останні коментарі

  • Taras Antoshevskyy | 30 червня 2017, 19:03

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  • enzian | 30 червня 2017, 16:57

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  • Ігор Мицько | 27 червня 2017, 19:29

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