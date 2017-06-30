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Гей-активісти чинять тиск на єпископа за заборону хоронити в католицькому обряді тих, хто живе в одностатевих шлюбах
1 липня 2017, 16:43 | Світові | 0 | | Код для блогу | |
Американський єпископ Томас Папроцкі видав декрет, в якому зазначив, що особи, що живуть в одностатевих союзах, не можуть бути поховані в католицькому обряді. Його постанова відповідає вченню Католицької Церкви, однак викликала бурхливу реакцію серед провідних ЗМІ та гей-активістів.
Як розповів єпископ Папроцкі, «гей-активісти, заради любові і толерантності – як вони вважають - почали переслідування моїх працівників і мене непристойними телефонними дзвінками, е-мейлам та листами, використовуючи непристойні слова та профанацію». «Мені дуже прикро, що мої ближні стали об’єктом такої мови ненависті та злості», - цитує слова єпископа Католицький оглядач з посиланням на Catholic Vote.
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