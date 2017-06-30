Найвищий хрест Вірменії буде складатися з 1717 малих хрестів

П'ятьма новими хрестами доповнять найвищий хрест у Вірменії, встановлений на знак проголошення в 301 році християнства державною релігією цієї країни. Як повідомляє "Благовіст-Інфо", хрест був зведений у 2012 році.

Металева споруда зібрана біля підніжжя найвищої в Вірменії гори Арагац на 33-му кілометрі траси Єреван - Апаран. Він складається з 1712 малих хрестів. Хрест видно з усіх сторін, в нічні години включається підсвічування. Кількість хрестів відповідає рокам з моменту прийняття вірменами християнства державною релігією, а висота у 33 метри – за числом земних років Іісуса Христа.

Ініціатор спорудження хреста Земляцький союз «Nig-Апаран» запрошує вірних на свято, під час якого до основної конструкції будуть приварені ще п'ять малих хрестів. Це будуть чотири малих хрести, сполучені в один великий хрест. Таким чином, загальне число малих хрестів, сполучених з основною конструкцією, буде символізувати 1717 років. Хрести виготовлені у вигляді порожнистих труб, і при вітрі вони видають звуки.

У підставі хреста розміщено свічники. Хрести, що символізують 1713, 1714, 1715 і 1716 роки від прийняття Вірменією християнства, мають своїх хрещених батьків. Це депутати вірменського парламенту, які візьмуть участь у чині освячення 1717-го хреста.

Церемонію очолить глава Арагацотнської єпархії Вірменської Апостольської Церкви єпископ Мкртич Прошян. Чин освячення пройде у відкритому вівтарі Святої Трійці, побудованому поруч з хрестом. Потім хрест в урочистому супроводі священнослужителів і віруючих понесуть до основної споруди в декількох метрах від вівтаря, де зварювальники з'єднають деталі. По закінченні на майданчику з хрестом розпочнуться святкові заходи з участю вірменських артистів, танцювально-співочих колективів.

У відповідності з традиціями Вірменської Церкви, відбудеться жертовний обід – матах.

У святі візьмуть участь громадські і політичні діячі, тисячі гостей з різних регіонів Вірменії і Нагірного Карабаху.