У Празі триває міжнародний фестиваль, присвячений 500-річчю Реформації

30 червня 2017, 12:30 | Світові | 0 |   | Код для блогу |  | 

У Празі 29 червня стартував  найбільший міжнародний християнський фестиваль Awakening Europe Praha. Захід триватиме в столиці Чехії до неділі, повідомляє Празький міський портал.

У дні фестивалю на арені Tipsport будуть виступати чеські та зарубіжні проповідники. Також у програму увійдуть мультижанрові концерти, практичне навчання Біблії, воркшопи, історії з життя та різні художні вуличні виступи.

Організатори акції очікують понад 10 000 відвідувачів.

У попередні роки фестиваль проходив у Стокгольмі і Нюрнберзі. Міста прийняли в цілому більше 40 000 чоловік.

Акція служить для натхнення християн і зміцнення їх віри. Вона не пропагує конкретну церкву. Цього року організатори приурочили фестиваль до 500-річчя реформації.

За словами директора фестивалю Awakening Europe Бена Фітцжеральда, зараз прийшов час для нової реформації, яка не буде розділяти християн, як в минулому, але, навпаки, об'єднає їх. Вхід на головну вечірню програму фестивалю в п'ятницю, суботу і неділю безкоштовний.

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теги до статті:Реформація
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Останні коментарі

  • Taras Antoshevskyy | 30 червня 2017, 19:03

    Громада тут активна, вулиця ремонтується. Так що назва вибрана вдала.

  • enzian | 30 червня 2017, 16:57

    Москвославним ватникам не місце в парламенті.

  • Roman Kryvonos | 30 червня 2017, 11:05

    Прибічники Московського патріархату намагаються роздмухати релігійний конфлікт. Має втрутитися влада і не допустити дискримінації православних віруючих Київського патріархату.

  • enzian | 29 червня 2017, 12:01

    "УПЦ МП" у всьому світі визнають приблизно так само, як до 1991 р. визнавали "Українську РСР".

  • Ігор Мицько | 27 червня 2017, 19:29

    Дочитуйте документи. Православні вбили радикала Кунцевича за знущання над ними.

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