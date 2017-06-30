У Празі триває міжнародний фестиваль, присвячений 500-річчю Реформації

У Празі 29 червня стартував найбільший міжнародний християнський фестиваль Awakening Europe Praha. Захід триватиме в столиці Чехії до неділі, повідомляє Празький міський портал.

У дні фестивалю на арені Tipsport будуть виступати чеські та зарубіжні проповідники. Також у програму увійдуть мультижанрові концерти, практичне навчання Біблії, воркшопи, історії з життя та різні художні вуличні виступи.

Організатори акції очікують понад 10 000 відвідувачів.

У попередні роки фестиваль проходив у Стокгольмі і Нюрнберзі. Міста прийняли в цілому більше 40 000 чоловік.

Акція служить для натхнення християн і зміцнення їх віри. Вона не пропагує конкретну церкву. Цього року організатори приурочили фестиваль до 500-річчя реформації.

За словами директора фестивалю Awakening Europe Бена Фітцжеральда, зараз прийшов час для нової реформації, яка не буде розділяти християн, як в минулому, але, навпаки, об'єднає їх. Вхід на головну вечірню програму фестивалю в п'ятницю, суботу і неділю безкоштовний.