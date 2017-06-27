У Саудівській Аравії відновлять повноваження релігійної поліції

Повноваження Комітету із заохочення чесноти і утримання від пороку Саудівської Аравії частково відновлять у рамках плану, розробленого новим спадкоємним принцом Мухаммедом ібн Салман Аль Саудом. Про це повідомляє "Інтерфакс-Релігія".

У квітні 2016 року кабінет міністрів прийняв постанову про обмеження повноважень релігійної поліції. Це рішення було прийнято на тлі частих повідомлень про перевищення повноважень співробітниками "релігійної поліції". Приміром, спочатку комітет мав право арешту і допиту людей, проте після введення обмежень релігійна поліція могла лише передавати відомості про порушення у "звичайну" поліцію. Тепер же "релігійный поліції" дозволять безпосередньо вести роз'яснювальні бесіди. Її представників також забезпечать планшетами для швидкої передачі інформації про правопорушення. Офіцери та добровольці релігійної поліції стежать за дотриманням законів шаріату, таких як гендерна сегрегація, зовнішній вигляд й одяг населення.