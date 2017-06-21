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Папа Римський зустрівся з королем Нідерландів та передав йому історичний жезл
26 червня 2017, 11:13 | Світові | 0 | | Код для блогу | |
Папа Римський 22 червня прийняв на приватній аудієнції у Ватикані короля Нідерландів Віллема-Олександра з дружиною королевою Максимою. Як повідомляє Радіо Ватикану, під час зустрічі вони обговорили питання захисту навколишнього середовища та боротьби з бідністю, а також особливий внесок Святішого Престолу і Католицької Церкви в цих областях.
Також увагу звернули на феномен міграції з акцентом на важливість мирного співіснування різних культур і загальних зусиль, щодо зміцнення миру та глобальної безпеки, передусім у деяких конфліктних зонах.
На завершення зустрічі сторони обмінялися думками про перспективи європейського проекту.
Королю Нідерландів вручили командний жезл Вільгельма I Оранского (Мовчазного). Іспанські католики заволоділи цим жезлом після перемоги над протестантськими голландськими повстанцями в битві біля Моокерхайде в 1574 році. Пам'ятна реліквія з гербом Вільгельма I Оранського була принесена в дар каталонським монастирем у Сан-Кугате «в знак примирення» і вручена нідерландському монарху генеральним настоятелем Товариства Ісусового о. Артуро Созой Абаскалем. Історичний жезл буде виставлений в голландському Національному військовому музеї в Сустерберзі з квітня по жовтень 2018 року в рамках спеціальної експозиції, присвяченої Вільгельму I Оранскому.
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