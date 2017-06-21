Папа Римський зустрівся з королем Нідерландів та передав йому історичний жезл

26 червня 2017, 11:13 | Світові | 0 |   | Код для блогу |  | 

Папа Римський 22 червня прийняв на приватній аудієнції у Ватикані короля Нідерландів Віллема-Олександра з дружиною королевою Максимою. Як повідомляє Радіо Ватикану, під час зустрічі вони обговорили питання захисту навколишнього середовища та боротьби з бідністю, а також особливий внесок Святішого Престолу і Католицької Церкви в цих областях.

Також увагу звернули на феномен міграції з акцентом на важливість мирного співіснування різних культур і загальних зусиль, щодо зміцнення миру та глобальної безпеки, передусім у деяких конфліктних зонах.

На завершення зустрічі сторони обмінялися думками про перспективи європейського проекту.

Королю Нідерландів вручили командний жезл Вільгельма I Оранского (Мовчазного). Іспанські католики заволоділи цим жезлом після перемоги над протестантськими голландськими повстанцями в битві біля Моокерхайде в 1574 році. Пам'ятна реліквія з гербом Вільгельма I Оранського була принесена в дар каталонським монастирем у Сан-Кугате «в знак примирення» і вручена нідерландському монарху генеральним настоятелем Товариства Ісусового о. Артуро Созой Абаскалем. Історичний жезл буде виставлений в голландському Національному військовому музеї в Сустерберзі з квітня по жовтень 2018 року в рамках спеціальної експозиції, присвяченої Вільгельму I Оранскому.

 

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теги до статті:Нідерланди,Франциск (Хорхе Маріо Берґольйо)
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    • Ігор Мицько | 26 червня 2017, 10:47

      "прославився пасторською діяльністю за єдність християн" Ага, почитайте-но документи, як він "пасторсько" діяв у Вільнюсі.

    • enzian | 25 червня 2017, 20:55

      До церкви ходять не до того, щоб вивчати "церковнослов'янські слова і вирази", а щоб прилучатися до Бога. І найкраще це робити за допомогою рідної живої мови.

    • enzian | 25 червня 2017, 20:24

      І комуністи, і москвославні - агенти руского міра.

    • Ігор Мицько | 25 червня 2017, 10:42

      Росіянам потрібно негайно вчити в школах пекінський діалект китайської мови.

    • haha | 23 червня 2017, 11:20

      Одеса майже вся під РПЦ. Попи самі розберуться.

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