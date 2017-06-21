У Саудівській Аравії заявили, що запобігли теракту в найбільшій мечеті світу

24 червня 2017, 20:42 | Світові | 0 |   | Код для блогу |  | 

Спецслужби Саудівської Аравії заявили про розкриття змови з метою нападу на найбільшу в світі мечеть у Мецці під час її відвідин прочанами. Про це повідомив представник спецслужб Саудівської Аравії Мансура аль-Турки, передає РБК з посиланням на телеканал Al Arabiya.

Теракт готували три групи бойовиків, які базувалися в священному для мусульман місті Мекка, а також в Джидді. Вони замишляли велику атаку на аль-Харам – найбільшу в світі мечеть, до якої щорічно здійснюють паломництво десятки тисяч мусульман.

В ході операції по захопленню бойовиків в Мецці терорист-смертник відкрив вогонь по співробітникам спецслужб. Коли ж його вдалося оточити, чоловік підірвав себе. За офіційними даними, ніхто не загинув, проте п'ять спецназівців отримали легкі поранення. В результаті вдалося захопити п'ятьох учасників терористичної групи, серед яких була і жінка.

 

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теги до статті:Саудівська Аравія
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Останні коментарі

  • haha | 23 червня 2017, 11:20

    Одеса майже вся під РПЦ. Попи самі розберуться.

  • Fr. Valerii | 20 червня 2017, 17:59

    Це Традиційне Християнське Свято.

  • Ігор Мицько | 18 червня 2017, 13:18

    Це не традиційний український празник, а нав"язаний Ватиканом.

  • Walentin | 18 червня 2017, 11:13

    ГРОШІ НЕ ПАХНУТЬ -ЦЕ ОСНОВНИЙ ДЕВІЗ НАШОГО ПОЛІТИКУ І ЯК КАЖУТЬ В РОСІЇ-ОБІЦЯТИ ЦЕ НЕ ЗНАЧИТЬОДРУЖИТИСЬ. НАЖАЛЬ.

  • Грицько | 15 червня 2017, 15:17

    я не дивлюся тв. а статтю Гузара читав в оригіналі.

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