У Лондоні фургон наїхав на людей, що виходили з мечеті після нічної молитви

У ніч на понеділок, 19 червня, в результаті наїзду фургона на пішоходів поблизу мечеті в Лондоні постраждало щонайменше 10 осіб. Про це інформує Daily Mail.

Як зазначається, очевидці події затримали водія та передали його в руки поліції. Фургон врізався в натовп поруч з станцією Фінсбері Парк і місцевою мечеттю. The Guardian інформує, що поліція перекрила Севен Сістерс Роад - дорогу, по якій їхав фургон.

Постраждалими, ймовірно, стали мусульмани, які поверталися з мечеті після нічної молитви, що її здійснюють в Рамадан. Газета назвала число потерпілих - повідомляють про десять поранених осіб і щонайменше про одну загиблу людину.