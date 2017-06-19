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У Лондоні фургон наїхав на людей, що виходили з мечеті після нічної молитви
19 червня 2017, 12:22 | Світові | 0 | | Код для блогу | |
У ніч на понеділок, 19 червня, в результаті наїзду фургона на пішоходів поблизу мечеті в Лондоні постраждало щонайменше 10 осіб. Про це інформує Daily Mail.
Як зазначається, очевидці події затримали водія та передали його в руки поліції. Фургон врізався в натовп поруч з станцією Фінсбері Парк і місцевою мечеттю. The Guardian інформує, що поліція перекрила Севен Сістерс Роад - дорогу, по якій їхав фургон.
Постраждалими, ймовірно, стали мусульмани, які поверталися з мечеті після нічної молитви, що її здійснюють в Рамадан. Газета назвала число потерпілих - повідомляють про десять поранених осіб і щонайменше про одну загиблу людину.
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Останні коментарі
Це не традиційний український празник, а нав"язаний Ватиканом.
ГРОШІ НЕ ПАХНУТЬ -ЦЕ ОСНОВНИЙ ДЕВІЗ НАШОГО ПОЛІТИКУ І ЯК КАЖУТЬ В РОСІЇ-ОБІЦЯТИ ЦЕ НЕ ЗНАЧИТЬОДРУЖИТИСЬ. НАЖАЛЬ.
я не дивлюся тв. а статтю Гузара читав в оригіналі.
Те, що городите про благословення на кровопролиття на Майдані - є саме цими кремлівськими штампами, які вата повторює, бо це їй вставив вєсті-зомбіящик
Вата - це ті хто не може думати сам, а повторює тупо за телевізором. Я себе до таких не одношу. Якщо людина після трьох років тупої пропаганди по всіх каналах, ще думає самостійно і робить висновки ,