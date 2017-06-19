У Лондоні фургон наїхав на людей, що виходили з мечеті після нічної молитви

19 червня 2017, 12:22 | Світові | 0 |   | Код для блогу |  | 

У ніч на понеділок, 19 червня, в результаті наїзду фургона на пішоходів поблизу мечеті в Лондоні постраждало щонайменше 10 осіб. Про це інформує Daily Mail.

Як зазначається, очевидці події затримали водія та передали його в руки поліції. Фургон врізався в натовп поруч з станцією Фінсбері Парк і місцевою мечеттю. The Guardian інформує, що поліція перекрила Севен Сістерс Роад - дорогу, по якій їхав фургон.

Постраждалими, ймовірно, стали мусульмани, які поверталися з мечеті після нічної молитви, що її здійснюють в Рамадан. Газета назвала число потерпілих - повідомляють про десять поранених осіб і щонайменше про одну загиблу людину.

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Останні коментарі

  • Ігор Мицько | 18 червня 2017, 13:18

    Це не традиційний український празник, а нав"язаний Ватиканом.

  • Walentin | 18 червня 2017, 11:13

    ГРОШІ НЕ ПАХНУТЬ -ЦЕ ОСНОВНИЙ ДЕВІЗ НАШОГО ПОЛІТИКУ І ЯК КАЖУТЬ В РОСІЇ-ОБІЦЯТИ ЦЕ НЕ ЗНАЧИТЬОДРУЖИТИСЬ. НАЖАЛЬ.

  • Грицько | 15 червня 2017, 15:17

    я не дивлюся тв. а статтю Гузара читав в оригіналі.

  • Taras Antoshevskyy | 15 червня 2017, 15:08

    Те, що городите про благословення на кровопролиття на Майдані - є саме цими кремлівськими штампами, які вата повторює, бо це їй вставив вєсті-зомбіящик

  • Грицько | 15 червня 2017, 14:59

    Вата - це ті хто не може думати сам, а повторює тупо за телевізором. Я себе до таких не одношу. Якщо людина після трьох років тупої пропаганди по всіх каналах, ще думає самостійно і робить висновки ,

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