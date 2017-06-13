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«Свідки Єгови» заявляють, що військкомат у Криму вимагає від їхнього послідовника «змінити віру»
17 червня 2017, 22:13 | Світові | 0 | | Код для блогу | |
Військова комісія Бахчисарайського району анексованого Росією Криму зажадала від призовника-послідовника «Свідків Єгови» надати «документ про зміну віри», заявляється на сайті «Свідків Єгови» в Росії.
Повідомляється, що на початку червня військкомат відмовив молодій людині в праві на альтернативну службу, заявивши, що для цього він повинен перейти в іншу віру.
На сайті організації також опублікували копію повістки, в якій від кримчанина зажадали з'явитися до військкомату «для надання документів про зміну віри».
Вірянину в військкоматі не пояснили, в яку саме віру він повинен перейти, а також де він може отримати необхідний документ, але додали, що в разі відмови він піде під суд, повідомляється на сайті організації.
Представники військкомату цю інформацію не коментували.
20 квітня Верховний суд Росії визнав екстремістською й заборонив діяльність організації.
У Євросоюзі стверджують, що релігійна група повинна мати право на свободу зібрань, яке гарантує російська Конституція й міжнародні зобов'язання Росії в області прав людини.
У середині травня Європейський форум за свободу віросповідання й організація «Права людини без кордонів» звернулися до Верховного суду Росії з проханням скасувати рішення про заборону «Свідків Єгови». Вони вважають, що це рішення обмежує права людини. Про це інформує «Радіо Свобода».
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- 15 червня 2017, 15:17 |
- 15 червня 2017, 15:08
Те, що городите про благословення на кровопролиття на Майдані - є саме цими кремлівськими штампами, які вата повторює, бо це їй вставив вєсті-зомбіящик |
- 15 червня 2017, 14:59
Вата - це ті хто не може думати сам, а повторює тупо за телевізором. Я себе до таких не одношу. Якщо людина після трьох років тупої пропаганди по всіх каналах, ще думає самостійно і робить висновки , |
- 15 червня 2017, 14:40
А для мене - ви вата, яка є болотом з путінських валянок, яке помре рабами, бо такими народжене |
- 15 червня 2017, 14:26
Для мене, як і для десятків мільйонів інших людей Гузар- людина , яка благословила кропролиття на майдані і на Донбасі. |
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