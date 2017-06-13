«Свідки Єгови» заявляють, що військкомат у Криму вимагає від їхнього послідовника «змінити віру»

17 червня 2017, 22:13 | Світові | 0 |   | Код для блогу |  | 

Військова комісія Бахчисарайського району анексованого Росією Криму зажадала від призовника-послідовника «Свідків Єгови» надати «документ про зміну віри», заявляється на сайті «Свідків Єгови» в Росії.

Повідомляється, що на початку червня військкомат відмовив молодій людині в праві на альтернативну службу, заявивши, що для цього він повинен перейти в іншу віру.

На сайті організації також опублікували копію повістки, в якій від кримчанина зажадали з'явитися до військкомату «для надання документів про зміну віри».

Вірянину в військкоматі не пояснили, в яку саме віру він повинен перейти, а також де він може отримати необхідний документ, але додали, що в разі відмови він піде під суд, повідомляється на сайті організації.

Представники військкомату цю інформацію не коментували.

20 квітня Верховний суд Росії визнав екстремістською й заборонив діяльність організації.

У Євросоюзі стверджують, що релігійна група повинна мати право на свободу зібрань, яке гарантує російська Конституція й міжнародні зобов'язання Росії в області прав людини.

У середині травня Європейський форум за свободу віросповідання й організація «Права людини без кордонів» звернулися до Верховного суду Росії з проханням скасувати рішення про заборону «Свідків Єгови». Вони вважають, що це рішення обмежує права людини. Про це інформує «Радіо Свобода».

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теги до статті:Росія,Свідки Єгови
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    Останні коментарі

    • Грицько | 15 червня 2017, 15:17

      я не дивлюся тв. а статтю Гузара читав в оригіналі.

    • Taras Antoshevskyy | 15 червня 2017, 15:08

      Те, що городите про благословення на кровопролиття на Майдані - є саме цими кремлівськими штампами, які вата повторює, бо це їй вставив вєсті-зомбіящик

    • Грицько | 15 червня 2017, 14:59

      Вата - це ті хто не може думати сам, а повторює тупо за телевізором. Я себе до таких не одношу. Якщо людина після трьох років тупої пропаганди по всіх каналах, ще думає самостійно і робить висновки ,

    • Taras Antoshevskyy | 15 червня 2017, 14:40

      А для мене - ви вата, яка є болотом з путінських валянок, яке помре рабами, бо такими народжене

    • Грицько | 15 червня 2017, 14:26

      Для мене, як і для десятків мільйонів інших людей Гузар- людина , яка благословила кропролиття на майдані і на Донбасі.

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