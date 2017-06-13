Папа Франциск прийняв на аудієнції Ангелу Меркель

17 червня 2017, 22:02 | Світові | 0 |   | Код для блогу |  | 

У суботу, 17 червня 2017 р., вранці, Святіший Отець Франциск прийняв на аудієнції в Апостольському палаці у Ватикані Канцлера Федеральної Республіки Німеччини Анґелу Меркель, яка опісля зустрілася з кардиналом П’єтро Пароліном, Державним Секретарем Святого Престолу.

У повідомленні Ватиканського прес-центру зазначається, що під час  розмови йшлося про добрі стосунки та плідну співпрацю між Святим Престолом і Німеччиною. Далі були розглянуті питання, зокрема, запланованої зустрічі «Великої двадцятки» в Гамбурзі. Сторони зійшлися на тому, що необхідно присвятити особливу увагу відповідальності міжнародної спільноти за подолання бідності й голоду, за протидію глобальним загрозам тероризму й кліматичним змінам.

Система Orphus
теги до статті:Ангела Меркель,Франциск (Хорхе Маріо Берґольйо)
Рейтинг
0
0

Останні новини

Останні коментарі

  • Грицько | 15 червня 2017, 15:17

    я не дивлюся тв. а статтю Гузара читав в оригіналі.

  • Taras Antoshevskyy | 15 червня 2017, 15:08

    Те, що городите про благословення на кровопролиття на Майдані - є саме цими кремлівськими штампами, які вата повторює, бо це їй вставив вєсті-зомбіящик

  • Грицько | 15 червня 2017, 14:59

    Вата - це ті хто не може думати сам, а повторює тупо за телевізором. Я себе до таких не одношу. Якщо людина після трьох років тупої пропаганди по всіх каналах, ще думає самостійно і робить висновки ,

  • Taras Antoshevskyy | 15 червня 2017, 14:40

    А для мене - ви вата, яка є болотом з путінських валянок, яке помре рабами, бо такими народжене

  • Грицько | 15 червня 2017, 14:26

    Для мене, як і для десятків мільйонів інших людей Гузар- людина , яка благословила кропролиття на майдані і на Донбасі.

Популярні статті місяця