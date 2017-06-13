Папа Франциск прийняв на аудієнції Ангелу Меркель

У суботу, 17 червня 2017 р., вранці, Святіший Отець Франциск прийняв на аудієнції в Апостольському палаці у Ватикані Канцлера Федеральної Республіки Німеччини Анґелу Меркель, яка опісля зустрілася з кардиналом П’єтро Пароліном, Державним Секретарем Святого Престолу.

У повідомленні Ватиканського прес-центру зазначається, що під час розмови йшлося про добрі стосунки та плідну співпрацю між Святим Престолом і Німеччиною. Далі були розглянуті питання, зокрема, запланованої зустрічі «Великої двадцятки» в Гамбурзі. Сторони зійшлися на тому, що необхідно присвятити особливу увагу відповідальності міжнародної спільноти за подолання бідності й голоду, за протидію глобальним загрозам тероризму й кліматичним змінам.