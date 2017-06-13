- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
Папа Франциск прийняв на аудієнції Ангелу Меркель
17 червня 2017, 22:02 | Світові | 0 | | Код для блогу | |
У суботу, 17 червня 2017 р., вранці, Святіший Отець Франциск прийняв на аудієнції в Апостольському палаці у Ватикані Канцлера Федеральної Республіки Німеччини Анґелу Меркель, яка опісля зустрілася з кардиналом П’єтро Пароліном, Державним Секретарем Святого Престолу.
У повідомленні Ватиканського прес-центру зазначається, що під час розмови йшлося про добрі стосунки та плідну співпрацю між Святим Престолом і Німеччиною. Далі були розглянуті питання, зокрема, запланованої зустрічі «Великої двадцятки» в Гамбурзі. Сторони зійшлися на тому, що необхідно присвятити особливу увагу відповідальності міжнародної спільноти за подолання бідності й голоду, за протидію глобальним загрозам тероризму й кліматичним змінам.
Рейтинг
0
0
Останні новини
«Свідки Єгови» заявляють, що військкомат у Криму вимагає від їхнього послідовника «змінити віру» | 17 червня 2017, 22:13 | Світові |
Папа Франциск прийняв на аудієнції Ангелу Меркель | 17 червня 2017, 22:02 | Світові
Предстоятель УПЦ (МП) очолив освячення кафедрального собору в Мюнхені | 17 червня 2017, 21:41 | УПЦ (МП)
В Одесі заклали капсулу під будівництво нового гарнізонного храму УГКЦ | 17 червня 2017, 21:33 | УГКЦ |
У Зарваниці завершила роботу 76-та сесія Синоду єпископів Києво-Галицького Верховного Архиєпископства УГКЦ | 17 червня 2017, 20:51 | УГКЦ
Популярні статті місяця
8 червня 2017, 09:57 | Колонка Катерини Щоткіної | | 15 червня 2017, 15:17
15 червня 2017, 10:05 | Міжцерковні стосунки | 15 червня 2017, 14:21
Апостольський Нунцій в Україні зустрівся з представниками УПЦ (МП)
8 червня 2017, 10:53 | Земельні і мaйнові проблеми | 9 червня 2017, 00:09
8 червня 2017, 12:22 | Земельні і мaйнові проблеми | 9 червня 2017, 12:46
В УПЦ (МП) погрожують греко-католикам дзеркальною відповіддю за храм у Коломиї
9 червня 2017, 15:32 | Міжнародні відносини | 9 червня 2017, 22:41
Голова Верховної Ради подякував Ватикану за підтримку України
Останні коментарі
я не дивлюся тв. а статтю Гузара читав в оригіналі.
Те, що городите про благословення на кровопролиття на Майдані - є саме цими кремлівськими штампами, які вата повторює, бо це їй вставив вєсті-зомбіящик
Вата - це ті хто не може думати сам, а повторює тупо за телевізором. Я себе до таких не одношу. Якщо людина після трьох років тупої пропаганди по всіх каналах, ще думає самостійно і робить висновки ,
А для мене - ви вата, яка є болотом з путінських валянок, яке помре рабами, бо такими народжене
Для мене, як і для десятків мільйонів інших людей Гузар- людина , яка благословила кропролиття на майдані і на Донбасі.