Ізраїльські вчені розшифрували записку часів Першого Храму

Вчені з Тель-авівського університету виявили і розпізнали напис на івриті на черепку, знайденому ще в 1960-х роках. До недавнього часу одна з його сторін вважалася порожньою, але насправді на ній містилася записка, зроблена чорнилами у часи існування Першого Храму, повідомляє проект "Єврейські новини".

Ізраїльські фахівці розробили нову систему сканування керамічних поверхонь, яка дозволила зробити це відкриття. У виявленій записці зазначено дані про постачання борошна, вина й оливи для солдатів у фортеці, яка знаходилася на місці Тель-Арада в VI столітті до нашої ери.

На черепку також зазначено ім'я - Ельяшив бен Ошіягу. Фахівці припускають, що так звали відповідального за постачання єврейської фортеці. Дослідники побоюються, що при розкопках археологи вважали багато з таких черепків порожніми і тому викинули їх. Деякі з таких знахідок могли нести унікальну історичну цінність.