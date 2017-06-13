Ізраїльські вчені розшифрували записку часів Першого Храму

16 червня 2017, 10:43 | Світові | 0 |   | Код для блогу |  | 

Вчені з Тель-авівського університету виявили і розпізнали напис на івриті на черепку, знайденому ще в 1960-х роках. До недавнього часу одна з його сторін вважалася порожньою, але насправді на ній містилася записка, зроблена чорнилами у часи існування Першого Храму, повідомляє проект "Єврейські новини".

Ізраїльські фахівці розробили нову систему сканування керамічних поверхонь, яка дозволила зробити це відкриття. У виявленій записці зазначено дані про постачання борошна, вина й оливи для солдатів у фортеці, яка знаходилася на місці Тель-Арада в VI столітті до нашої ери.

На черепку також зазначено ім'я - Ельяшив бен Ошіягу. Фахівці припускають, що так звали відповідального за постачання єврейської фортеці. Дослідники побоюються, що при розкопках археологи вважали багато з таких черепків порожніми і тому викинули їх. Деякі з таких знахідок могли нести унікальну історичну цінність.

 

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теги до статті:Єрусалим,Перший храм
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Останні коментарі

  • Грицько | 15 червня 2017, 15:17

    я не дивлюся тв. а статтю Гузара читав в оригіналі.

  • Taras Antoshevskyy | 15 червня 2017, 15:08

    Те, що городите про благословення на кровопролиття на Майдані - є саме цими кремлівськими штампами, які вата повторює, бо це їй вставив вєсті-зомбіящик

  • Грицько | 15 червня 2017, 14:59

    Вата - це ті хто не може думати сам, а повторює тупо за телевізором. Я себе до таких не одношу. Якщо людина після трьох років тупої пропаганди по всіх каналах, ще думає самостійно і робить висновки ,

  • Taras Antoshevskyy | 15 червня 2017, 14:40

    А для мене - ви вата, яка є болотом з путінських валянок, яке помре рабами, бо такими народжене

  • Грицько | 15 червня 2017, 14:26

    Для мене, як і для десятків мільйонів інших людей Гузар- людина , яка благословила кропролиття на майдані і на Донбасі.

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