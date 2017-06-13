У Британії лідер ліберал-демократів пішов у відставку через релігію

Лідер Ліберально-демократичної партії Великобританії Тім Феррон оголосив про відставку. За його словами, бути одночасно віруючим християнином і лідером партії стало для нього неможливим. Про це повідомляє Бі-бі-сі.

"Бути політичним лідером, особливо такої прогресивної ліберальної партії, і жити як відданий християнин, слідувати Біблійним вченням, стало для мене неможливим", - йдеться в заяві Феррона.

Політик зазначив, що в ході передвиборної кампанії йому потрібно було проявляти більше мудрості, відповідаючи на питання, що стосуються його релігійних переконань. За словами Феррона, фокусування журналістів на цих питаннях відволікло увагу від передвиборної програми ліберал-демократів.

"До мене почали підозріло ставитися через мою віри. А значить ми обманюємо себе, коли стверджуємо, що живемо в толерантному, ліберальному суспільстві. Ось чому я вирішив покинути пост лідера ліберал-демократів", - пояснив Феррон.

"Я ліберал до мозку кісток. А це означає, що я вважаю за потрібне захищати права і свободи людей незалежно від їхньої віри", - додав він.

Під час передвиборної кампанії Феррона часто запитували про те, як він ставиться до гомосексуальних стосунків і абортам. Це було пов'язано з тим, що раніше він говорив, що це "гріх" і "неправильно".

Напередодні ще один член Ліберально-демократичної партії, відкритий гей лорд Брайан Паддік заявив, що йде з поста "тіньового" міністра внутрішніх справ через "деяких поглядів" Феррона.

На минулих дострокових парламентських виборах 8 червня ліберал демократи отримали 12 мандатів. За словами джерел Telegraph, тепер очолити партію може Джо Суінсон.