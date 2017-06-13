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У Британії лідер ліберал-демократів пішов у відставку через релігію
15 червня 2017, 10:41 | Світові | 0 | | Код для блогу | |
Лідер Ліберально-демократичної партії Великобританії Тім Феррон оголосив про відставку. За його словами, бути одночасно віруючим християнином і лідером партії стало для нього неможливим. Про це повідомляє Бі-бі-сі.
"Бути політичним лідером, особливо такої прогресивної ліберальної партії, і жити як відданий християнин, слідувати Біблійним вченням, стало для мене неможливим", - йдеться в заяві Феррона.
Політик зазначив, що в ході передвиборної кампанії йому потрібно було проявляти більше мудрості, відповідаючи на питання, що стосуються його релігійних переконань. За словами Феррона, фокусування журналістів на цих питаннях відволікло увагу від передвиборної програми ліберал-демократів.
"До мене почали підозріло ставитися через мою віри. А значить ми обманюємо себе, коли стверджуємо, що живемо в толерантному, ліберальному суспільстві. Ось чому я вирішив покинути пост лідера ліберал-демократів", - пояснив Феррон.
"Я ліберал до мозку кісток. А це означає, що я вважаю за потрібне захищати права і свободи людей незалежно від їхньої віри", - додав він.
Під час передвиборної кампанії Феррона часто запитували про те, як він ставиться до гомосексуальних стосунків і абортам. Це було пов'язано з тим, що раніше він говорив, що це "гріх" і "неправильно".
Напередодні ще один член Ліберально-демократичної партії, відкритий гей лорд Брайан Паддік заявив, що йде з поста "тіньового" міністра внутрішніх справ через "деяких поглядів" Феррона.
На минулих дострокових парламентських виборах 8 червня ліберал демократи отримали 12 мандатів. За словами джерел Telegraph, тепер очолити партію може Джо Суінсон.
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Останні коментарі
Можливо до дефініції "невідомі" варто було б додати "засліплені ненавистю проти українського народу".
Гумор-сатира.
Дєвочкі із тамтешніших барів, дєржитєсь.
Мені це нагадує часи коли бабка казала про комуняк і руйнування Церков. Тільки тоді ще й людей відправляли до сибіру, а зараз хіба не будуть?? Тепер більш зрозуміло кому треба ті закони про які усі
Таких наклепів вже було більше сотні, та ні один не підтвердився. А що до спекулювання проти УПЦ - Це норма, ввів сам порошенко. Головне щоб усі вірили в те, шо нам говорять журнілізди з брехливими