Християн піддають утискам в 128 країнах

Відповідно до найновіших даних Центру досліджень «Pew» в США, жодна релігія не зазнає стільки репресій як християнство. Християн особливо переслідують в країнах Близького і Середнього Сходу та в Африці.

Базуючись на даних від 2015 року, дослідники стверджують, що в 128 країнах християнські спільноти були дискриміновані або переслідувані з боку урядів чи різних суспільних груп. Звертається увага на те, що така порівняно велика кількість країн, в яких доходить до переслідування, спричинена великою кількістю християн в усьому світі, котрих налічується понад 2,3 мільярди і які є найчисленнішою релігійною групою на світі. Крім кількох винятків, християни присутні у всіх закутках світу.

Напади на християн відбуваються не лише в тих країнах, де вони становлять меншість, але й в деяких країнах, де вони є більшістю населення. Центр «Pew» наводить приклад Нікарагуи, де католики становлять близько 60% населення. Уряд контролює електронні листи і телефонні розмови, які ведуть люди Церкви. Фінансова підтримка католицьких спільнот залежить від того, наскільки уряд отримує політичну підтримку зі сторони духовенства. Крім того, влада Нікарагуа використовує католицькі символи і традиції для політичних цілей.

«Pew» також вказує на Еритрею. Попри те, що більшість суспільства – православні, в ув’язнені на релігійній основі перебуває багато осіб, в т.ч. протестанти і євангелісти.

Автори звіту, посилаючись на громадянську війну в Сирії, звертають увагу на те, що толерантність суспільства до визнавців інших релігій, ніж іслам, зменшилась до такого рівня, що видно наскільки великий вплив мають в цих країнах мусульманські угрупування екстремістів. В свою чергу, в Єгипті все частіше доходить до вбивства християн, і не лише тих, хто навернувся з ісламу, але й часто причиною вбивства стає просто той факт, що людина є християнином, інформує Католицький оглядач з посиланням на ekai.pl.