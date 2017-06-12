В європейських містах проходять марші мусульман проти тероризму

12 червня 2017, 10:09 | Світові | 0 |   | Код для блогу |  | 

В європейських містах, постраждалих від терактів, у тому числі в Брюсселі, Лондоні, Берліні та Парижі з 8 по 14 липня пройде марш мусульман проти тероризму. Про це повідомляє Islam-today.

Планується, що участь у заходах братимуть представники громадянського суспільства, відомі діячі культури та священнослужителі. Стартує марш у Парижі. Потім його учасники вирушать на автобусах у Берлін. У столиці Німеччини запланована зустріч мусульман з канцлером ФРН Ангелою Меркель.

Далі активісти проведуть марш у Брюсселі. Потім акція продовжиться в Лондоні. У Тулузі молитва буде прочитана біля єврейської школи, на яку був скоєний напад у березні 2012 року.

Завершиться акція в Ніцці 14 липня, в річницю теракту, жертвами якого стали 86 осіб. Очікується, що в цій поминальної акції візьме участь президент Франції Емманюель Макрон.

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теги до статті:Іслам,Мусульмани,Тероризм
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Останні коментарі

  • Fr. Valerii | 12 червня 2017, 11:31

    Можливо до дефініції "невідомі" варто було б додати "засліплені ненавистю проти українського народу".

  • Ігор Мицько | 9 червня 2017, 22:41

    Гумор-сатира.

  • Ігор Мицько | 9 червня 2017, 15:11

    Дєвочкі із тамтешніших барів, дєржитєсь.

  • netoy_gaidamak | 9 червня 2017, 12:46

    Мені це нагадує часи коли бабка казала про комуняк і руйнування Церков. Тільки тоді ще й людей відправляли до сибіру, а зараз хіба не будуть?? Тепер більш зрозуміло кому треба ті закони про які усі

  • netoy_gaidamak | 9 червня 2017, 12:40

    Таких наклепів вже було більше сотні, та ні один не підтвердився. А що до спекулювання проти УПЦ - Це норма, ввів сам порошенко. Головне щоб усі вірили в те, шо нам говорять журнілізди з брехливими

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