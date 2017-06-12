В європейських містах проходять марші мусульман проти тероризму

В європейських містах, постраждалих від терактів, у тому числі в Брюсселі, Лондоні, Берліні та Парижі з 8 по 14 липня пройде марш мусульман проти тероризму. Про це повідомляє Islam-today.

Планується, що участь у заходах братимуть представники громадянського суспільства, відомі діячі культури та священнослужителі. Стартує марш у Парижі. Потім його учасники вирушать на автобусах у Берлін. У столиці Німеччини запланована зустріч мусульман з канцлером ФРН Ангелою Меркель.

Далі активісти проведуть марш у Брюсселі. Потім акція продовжиться в Лондоні. У Тулузі молитва буде прочитана біля єврейської школи, на яку був скоєний напад у березні 2012 року.

Завершиться акція в Ніцці 14 липня, в річницю теракту, жертвами якого стали 86 осіб. Очікується, що в цій поминальної акції візьме участь президент Франції Емманюель Макрон.



