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В європейських містах проходять марші мусульман проти тероризму
12 червня 2017, 10:09 | Світові | 0 | | Код для блогу | |
В європейських містах, постраждалих від терактів, у тому числі в Брюсселі, Лондоні, Берліні та Парижі з 8 по 14 липня пройде марш мусульман проти тероризму. Про це повідомляє Islam-today.
Планується, що участь у заходах братимуть представники громадянського суспільства, відомі діячі культури та священнослужителі. Стартує марш у Парижі. Потім його учасники вирушать на автобусах у Берлін. У столиці Німеччини запланована зустріч мусульман з канцлером ФРН Ангелою Меркель.
Далі активісти проведуть марш у Брюсселі. Потім акція продовжиться в Лондоні. У Тулузі молитва буде прочитана біля єврейської школи, на яку був скоєний напад у березні 2012 року.
Завершиться акція в Ніцці 14 липня, в річницю теракту, жертвами якого стали 86 осіб. Очікується, що в цій поминальної акції візьме участь президент Франції Емманюель Макрон.
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Останні коментарі
Можливо до дефініції "невідомі" варто було б додати "засліплені ненавистю проти українського народу".
Гумор-сатира.
Дєвочкі із тамтешніших барів, дєржитєсь.
Мені це нагадує часи коли бабка казала про комуняк і руйнування Церков. Тільки тоді ще й людей відправляли до сибіру, а зараз хіба не будуть?? Тепер більш зрозуміло кому треба ті закони про які усі
Таких наклепів вже було більше сотні, та ні один не підтвердився. А що до спекулювання проти УПЦ - Це норма, ввів сам порошенко. Головне щоб усі вірили в те, шо нам говорять журнілізди з брехливими