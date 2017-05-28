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Влада Італії безкоштовно роздає старовинні монастирі
29 травня 2017, 08:53 | Світові | 0 | | Код для блогу | |
Італійський уряд вирішив безкоштовно роздати сотні історичних будівель «в хороші руки», в тому числі монастирів, прагнучи збільшити приплив туристів та інвестицій у країну. Про це повідомляє "Седмиця" з посиланням на "Christiantoday".
Агентство державного майна та Міністерство культурної спадщини Італії склали список, в який увійшло багато історичні будівлі, в тому числі монастирі, замки, старовинні сільські ферми і таверни, які роздаватимуть абсолютно безкоштовно.
Більшість з них знаходяться «в глушині», але поруч з 44 об'єктами проходять туристичні пішохідні маршрути, а до решти ведуть велодоріжки. Тепер кожен може вибрати будь-яку з 103 історичних будівель. Але за однієї умови: треба доказати, що у вас є кошти, щоб її відреставрувати, перетворити в успішне підприємство на кшталт готелю чи ресторану – і привабити туристів.
Найцікавіші об'єкти, за версією The Local, це унікальний замок XIII століття Кастелло ді Монтефіоре в регіоні Марке і замок XI століття Кастелло ді Блера недалеко від Риму. Він стоїть на скелі, там збереглося багато оригінальних елементів обробки. Італійські чиновники хочуть привернути увагу приїжджих і місцевих мандрівників до маловідомих пам'яток у віддалених місцях країни і тим самим полегшити навантаження на найпопулярніші туристичні об'єкти.
Багато італійських міст вже не справляються з потоками туристів і намагаються вводити різні обмеження. Наприклад, у Венеції заборонили відкривати нові заклади з шаурмою та іншої вуличною їжею, щоб люди менше брали їжу на винос у туристичних точках. У Флоренції зобов'язали нові ресторани і продовольчі магазини в історичному центрі міста мати асортимент, який на 70% складається з місцевої продукції. Ще одна важка умова для бажаючих обзавестися власним замком полягає в тому, що треба довести своє право на так звану «пільгу на мистецтво», тобто податкову знижку, що надається місцевим жителям, які зробили істотний внесок у національну культуру. Це означає, що британець, приміром, може подати заявку тільки після того, як переїде в Італію, заплатить податки і внесе вклад в якийсь місцевий проект з розвитку культури і мистецтва. «Мета нашого проекту в тому, щоб дати поштовх розвитку так званого неспішного туризму. Наше завдання полягає в тому, щоб відновити давно занедбані приватні та державні будівлі й перетворити їх у цікаві та прибуткові історичні об'єкти, здатні залучити потоки паломників і туристів», - заявив Роберто Реггі (Roberto Reggi), службовець Агентства державного майна.
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Бо ще той день не настав.
Бог-це льбовь.А у ваших коментаріях тільки політика.
Неймовірно маніпулятивна стаття. Де починається з підміни назви "ЧервоноГОРОД замість Червоногруду) -і закінчується вибіленням церкви, котра в урочищі відверто зайва і котра повела себе