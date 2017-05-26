В Єгипті обстріляли автобуси з паломниками: 23 загиблих

26 травня 2017, 13:56 | Світові | 0 |   | Код для блогу |  | 

Щонайменше 23 людини стали жертвами нападу групи невідомих на два автобуси, які перевозив коптських християн у Єгипті.

Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Reuters.

Озброєні невідомі атакували автобуси у Єгипетській провінції Мінья. Паломники прямували до монастиря, розташованого приблизно за 220 кілометрів на південь від Каїру.

Внаслідок нападу загинули 23 людей, повідомив губернатор провінції. Ще 25 отримали поранення.

Поки що жодне угруповання відповідальності за напад не взяло. 

Нагадаємо, у середині квітня в Єгипті оголосили надзвичайний стан на три місяці. Приводом стали два теракти біля християнських церков, які забрали життя десятків людей.

МЗС України не рекомендувало українцям у цей час відвідувати країну. 

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теги до статті:Єгипет
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Останні коментарі

  • Alla29 | 23 травня 2017, 11:51

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    Бо ще той день не настав.

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    Бог-це льбовь.А у ваших коментаріях тільки політика.

  • Blacky Kamienczanka | 19 травня 2017, 08:44

    Неймовірно маніпулятивна стаття. Де починається з підміни назви "ЧервоноГОРОД замість Червоногруду) -і закінчується вибіленням церкви, котра в урочищі відверто зайва і котра повела себе

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