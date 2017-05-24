Через погані дороги єпископ РПЦ змушений їздити на авто за 90 000 доларів

Єпископ Ливенский і Малоархангельский РПЦ Нектарій зареєстрував на себе позашляховик Toyota Land Cruiser 200, вартість якого оцінюється приблизно в 90 000 доларів, повідомляє Afisha.Daily.

В Орловській митрополії, де служить єпископ Нектарій, заявили, що автомобіль подарував священнослужителю один з місцевих агрохолдингів.

"Сам Ісус Христос носив дорогий одяг, який дарували йому, скажімо так, ті люди, які його шанували. Це аніскільки не є характеристикою духовного життя людини, якщо ця людина несе суспільне служіння, послух архиєрея, як у випадку з єпископом Нектарієм", - сказав керівник інформаційно-аналітичного відділу митрополії Євген Борисов.

Він же пояснив, що по російських дорогах непросто пересуватися на малолітражці, а єпископу у рамках архиєрейського служіння доводиться багато їздити у віддалені населені пункти Орловської області.