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Через погані дороги єпископ РПЦ змушений їздити на авто за 90 000 доларів
25 травня 2017, 11:43 | Світові | 0 | | Код для блогу | |
Єпископ Ливенский і Малоархангельский РПЦ Нектарій зареєстрував на себе позашляховик Toyota Land Cruiser 200, вартість якого оцінюється приблизно в 90 000 доларів, повідомляє Afisha.Daily.
В Орловській митрополії, де служить єпископ Нектарій, заявили, що автомобіль подарував священнослужителю один з місцевих агрохолдингів.
"Сам Ісус Христос носив дорогий одяг, який дарували йому, скажімо так, ті люди, які його шанували. Це аніскільки не є характеристикою духовного життя людини, якщо ця людина несе суспільне служіння, послух архиєрея, як у випадку з єпископом Нектарієм", - сказав керівник інформаційно-аналітичного відділу митрополії Євген Борисов.
Він же пояснив, що по російських дорогах непросто пересуватися на малолітражці, а єпископу у рамках архиєрейського служіння доводиться багато їздити у віддалені населені пункти Орловської області.
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Останні коментарі
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Бо ще той день не настав.
Бог-це льбовь.А у ваших коментаріях тільки політика.
Неймовірно маніпулятивна стаття. Де починається з підміни назви "ЧервоноГОРОД замість Червоногруду) -і закінчується вибіленням церкви, котра в урочищі відверто зайва і котра повела себе