Через погані дороги єпископ РПЦ змушений їздити на авто за 90 000 доларів

25 травня 2017, 11:43 | Світові | 0 |   | Код для блогу |  | 

Єпископ Ливенский і Малоархангельский РПЦ Нектарій зареєстрував на себе позашляховик Toyota Land Cruiser 200, вартість якого оцінюється приблизно в 90 000 доларів, повідомляє Afisha.Daily.

В Орловській митрополії, де служить єпископ Нектарій, заявили, що автомобіль подарував священнослужителю один з місцевих агрохолдингів.

"Сам Ісус Христос носив дорогий одяг, який дарували йому, скажімо так, ті люди, які його шанували. Це аніскільки не є характеристикою духовного життя людини, якщо ця людина несе суспільне служіння, послух архиєрея, як у випадку з єпископом Нектарієм", - сказав керівник інформаційно-аналітичного відділу митрополії Євген Борисов.

Він же пояснив, що по російських дорогах непросто пересуватися на малолітражці, а єпископу у рамках архиєрейського служіння доводиться багато їздити у віддалені населені пункти Орловської області.

 

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теги до статті:РПЦ
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Останні коментарі

  • Alla29 | 23 травня 2017, 11:51

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    Бо ще той день не настав.

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    Бог-це льбовь.А у ваших коментаріях тільки політика.

  • Blacky Kamienczanka | 19 травня 2017, 08:44

    Неймовірно маніпулятивна стаття. Де починається з підміни назви "ЧервоноГОРОД замість Червоногруду) -і закінчується вибіленням церкви, котра в урочищі відверто зайва і котра повела себе

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