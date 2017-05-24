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Папа Франциск прийняв Трампа у Ватикані
24 травня 2017, 11:14 | Світові | 0 | | Код для блогу | |
Президент США Дональд Трамп 24 травня зустрівся у Ватикані з Папою Римським Франциском.
Понтифік прийняв президента США на розширеній аудієнції, що тривала близько 30-ти хвилин, повідомляє Радіо Свобода.
Після аудієнції Трамп проведе переговори з президентом Італії Серджіо Маттареллою і прем’єр-міністром Паоло Джентілоні.
У Рим Трамп прилетів з Ізраїлю, де закликав сторони конфлікту на Близькому Сході досягти компромісу заради миру.
З Італії американський президент попрямує до Брюсселя для переговорів із керівниками Європейського союзу і НАТО.
Потім він знову повернеться в Італію, де 25 травня візьме участь у саміті «Групи семи» на Сицилії.
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Останні коментарі
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Бо ще той день не настав.
Бог-це льбовь.А у ваших коментаріях тільки політика.
Неймовірно маніпулятивна стаття. Де починається з підміни назви "ЧервоноГОРОД замість Червоногруду) -і закінчується вибіленням церкви, котра в урочищі відверто зайва і котра повела себе