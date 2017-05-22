США у Ватикані представлятиме посол-жінка

Президент Дональд Трамп іменував Калісту Джінґріч (Callista Gingrich) новим послом США при Апостольській Столиці. Про це повідомили у Білому домі в суботу, 20 травня.

51-літня Каліста Джінґріч заангажована в церковне життя. Вона походить з польської родини зі штату Вісконсін. Її чоловік Ньют Джінґріч є колишнім речником республіканців у Палаті представників і радником Трампа на виборчій кампанії, — повідомляє КАІ.

Номінація нового амбасадора відбудеться перед візитом Президента США до Ватикану. Аудієнція Дональда Трампа у Папи запланована на 24 травня.