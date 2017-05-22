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США у Ватикані представлятиме посол-жінка
22 травня 2017, 11:04 | Світові | 0 | | Код для блогу | |
Президент Дональд Трамп іменував Калісту Джінґріч (Callista Gingrich) новим послом США при Апостольській Столиці. Про це повідомили у Білому домі в суботу, 20 травня.
51-літня Каліста Джінґріч заангажована в церковне життя. Вона походить з польської родини зі штату Вісконсін. Її чоловік Ньют Джінґріч є колишнім речником республіканців у Палаті представників і радником Трампа на виборчій кампанії, — повідомляє КАІ.
Номінація нового амбасадора відбудеться перед візитом Президента США до Ватикану. Аудієнція Дональда Трампа у Папи запланована на 24 травня.
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Останні коментарі
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Бо ще той день не настав.
Бог-це льбовь.А у ваших коментаріях тільки політика.
Неймовірно маніпулятивна стаття. Де починається з підміни назви "ЧервоноГОРОД замість Червоногруду) -і закінчується вибіленням церкви, котра в урочищі відверто зайва і котра повела себе
Не тобі фсбешнику судити тих, хто відстоює українську церкву. Що тобі не сподобалось найбільше у коментарі Георгий Ткач? -- слова " Московское православие находится в заложниках преступной