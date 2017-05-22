США у Ватикані представлятиме посол-жінка

22 травня 2017, 11:04 | Світові | 0 |   | Код для блогу |  | 

Президент Дональд Трамп іменував Калісту Джінґріч (Callista Gingrich) новим послом США при Апостольській Столиці. Про це повідомили у Білому домі в суботу, 20 травня.

51-літня Каліста Джінґріч заангажована в церковне життя. Вона походить з польської родини зі штату Вісконсін. Її чоловік Ньют Джінґріч є колишнім речником республіканців у Палаті представників і радником Трампа на виборчій кампанії, — повідомляє КАІ.

Номінація нового амбасадора відбудеться перед візитом Президента США до Ватикану. Аудієнція Дональда Трампа у Папи запланована на 24 травня.

Fot. JEWEL SAMAD / AFP / EAST NEWS

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теги до статті:США,Франциск (Хорхе Маріо Берґольйо)
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Останні коментарі

  • Alisa29 | 22 травня 2017, 15:02

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  • Leonid Tonkovyd | 19 травня 2017, 21:06

    Бо ще той день не настав.

  • світлана | 19 травня 2017, 15:50

    Бог-це льбовь.А у ваших коментаріях тільки політика.

  • Blacky Kamienczanka | 19 травня 2017, 08:44

    Неймовірно маніпулятивна стаття. Де починається з підміни назви "ЧервоноГОРОД замість Червоногруду) -і закінчується вибіленням церкви, котра в урочищі відверто зайва і котра повела себе

  • Окк | 18 травня 2017, 12:30

    Не тобі фсбешнику судити тих, хто відстоює українську церкву. Що тобі не сподобалось найбільше у коментарі Георгий Ткач? -- слова " Московское православие находится в заложниках преступной

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