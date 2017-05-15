У Франції викрали Ліонському корону Діви Марії

21 травня 2017, 10:47 | Світові | 0 |   | Код для блогу |  | 

Група викрадачів вночі 18 травня проникла в Музей релігійного мистецтва при базиліці Нотр-Дам-де-Фурвьер у французькому місті Ліон. Злочинці відключили сигналізацію й отримали доступ до найдорожчого експонату музею – Ліонської короні Діви Марії, повідомляє "Седмиця".

Золоту корону прикрашає 1791 дорогоцінний камінь, справжність яких засвідчена науковою експертизою у 2016 р. Крім корони злочинці забрали потир та єпископський перстень, пише Le Point.

Корона була замовлена в найпрестижнішій ювелірній майстерні Ліона «Арман-Калья» на пожертви прихожан й увінчала статую Діви Марії в 1899 р. В XX столітті корона стала частиною колекції творів ювелірного мистецтва й сьогодні оцінюється в 1 100 000 євро. Базиліка Нотр-Дам-де-Фурвьер - діючий храм. Крім того, вона є не лише історичною пам'яткою національного значення, а й об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, і як і раніше зберігає свій особливий статус, перебуваючи у власності всіх мешканців Ліона.

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теги до статті:Крадіжки,Франція
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Останні коментарі

  • Leonid Tonkovyd | 19 травня 2017, 21:06

    Бо ще той день не настав.

  • світлана | 19 травня 2017, 15:50

    Бог-це льбовь.А у ваших коментаріях тільки політика.

  • Blacky Kamienczanka | 19 травня 2017, 08:44

    Неймовірно маніпулятивна стаття. Де починається з підміни назви "ЧервоноГОРОД замість Червоногруду) -і закінчується вибіленням церкви, котра в урочищі відверто зайва і котра повела себе

  • Окк | 18 травня 2017, 12:30

    Не тобі фсбешнику судити тих, хто відстоює українську церкву. Що тобі не сподобалось найбільше у коментарі Георгий Ткач? -- слова " Московское православие находится в заложниках преступной

  • Лада | 17 травня 2017, 22:37

    Ти б спочатку мову вивчив би, чи слабО? Це ж головна зброя руського миру, не чув? Пішов, так іди, перебудовуйся, москалику, може тобі премію дадуть за "усєрдіє".

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