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У Франції викрали Ліонському корону Діви Марії
21 травня 2017, 10:47 | Світові | 0 | | Код для блогу | |
Група викрадачів вночі 18 травня проникла в Музей релігійного мистецтва при базиліці Нотр-Дам-де-Фурвьер у французькому місті Ліон. Злочинці відключили сигналізацію й отримали доступ до найдорожчого експонату музею – Ліонської короні Діви Марії, повідомляє "Седмиця".
Золоту корону прикрашає 1791 дорогоцінний камінь, справжність яких засвідчена науковою експертизою у 2016 р. Крім корони злочинці забрали потир та єпископський перстень, пише Le Point.
Корона була замовлена в найпрестижнішій ювелірній майстерні Ліона «Арман-Калья» на пожертви прихожан й увінчала статую Діви Марії в 1899 р. В XX столітті корона стала частиною колекції творів ювелірного мистецтва й сьогодні оцінюється в 1 100 000 євро. Базиліка Нотр-Дам-де-Фурвьер - діючий храм. Крім того, вона є не лише історичною пам'яткою національного значення, а й об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, і як і раніше зберігає свій особливий статус, перебуваючи у власності всіх мешканців Ліона.
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Останні коментарі
Бо ще той день не настав.
Бог-це льбовь.А у ваших коментаріях тільки політика.
Неймовірно маніпулятивна стаття. Де починається з підміни назви "ЧервоноГОРОД замість Червоногруду) -і закінчується вибіленням церкви, котра в урочищі відверто зайва і котра повела себе
Не тобі фсбешнику судити тих, хто відстоює українську церкву. Що тобі не сподобалось найбільше у коментарі Георгий Ткач? -- слова " Московское православие находится в заложниках преступной
Ти б спочатку мову вивчив би, чи слабО? Це ж головна зброя руського миру, не чув? Пішов, так іди, перебудовуйся, москалику, може тобі премію дадуть за "усєрдіє".