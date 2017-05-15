У Франції викрали Ліонському корону Діви Марії

Група викрадачів вночі 18 травня проникла в Музей релігійного мистецтва при базиліці Нотр-Дам-де-Фурвьер у французькому місті Ліон. Злочинці відключили сигналізацію й отримали доступ до найдорожчого експонату музею – Ліонської короні Діви Марії, повідомляє "Седмиця".

Золоту корону прикрашає 1791 дорогоцінний камінь, справжність яких засвідчена науковою експертизою у 2016 р. Крім корони злочинці забрали потир та єпископський перстень, пише Le Point.

Корона була замовлена в найпрестижнішій ювелірній майстерні Ліона «Арман-Калья» на пожертви прихожан й увінчала статую Діви Марії в 1899 р. В XX столітті корона стала частиною колекції творів ювелірного мистецтва й сьогодні оцінюється в 1 100 000 євро. Базиліка Нотр-Дам-де-Фурвьер - діючий храм. Крім того, вона є не лише історичною пам'яткою національного значення, а й об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, і як і раніше зберігає свій особливий статус, перебуваючи у власності всіх мешканців Ліона.