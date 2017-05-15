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Горіла найстаріша синагога Нью-Йорка
17 травня 2017, 10:36 | Світові | 0 | | Код для блогу | |
Будівлі старовинної синагоги "Бейт Мидраш ха-Гадоль" на Манхеттені в Нью-Йорку у США завдано значної шкоди внаслідок сильної пожежі, що спалахнула напередодні, повідомляє УНН.
Полум'я обрушило дах синагоги, побудованої в середині позаминулого століття громадянами Росії, які перебралися в США. "Бейт Мидраш ха-Гадоль" вважається найстарішою синагогою Нью-Йорка.
Влада міста не раз ставила питання про знесення будівлі. Постраждалих немає. Про причини пожежі поки не повідомляється.
Як зазначається, останнім часом в США почастішали випадки нападу на єврейські кладовища. Зокрема, в квітні у Спрінгфілді, штат Пенсільванія, вандали сплюндрували близько 30 могил на єврейському кладовищі. У лютому вандали осквернили понад 100 надгробків на кладовищі Mount Carmel Cemetery в Філадельфії.
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