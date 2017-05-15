Горіла найстаріша синагога Нью-Йорка

17 травня 2017, 10:36 | Світові | 0 |   | Код для блогу |  | 

Будівлі старовинної синагоги "Бейт Мидраш ха-Гадоль" на Манхеттені в Нью-Йорку у США завдано значної шкоди внаслідок сильної пожежі, що спалахнула напередодні, повідомляє УНН.

Полум'я обрушило дах синагоги, побудованої в середині позаминулого століття громадянами Росії, які перебралися в США. "Бейт Мидраш ха-Гадоль" вважається найстарішою синагогою Нью-Йорка.

Влада міста не раз ставила питання про знесення будівлі. Постраждалих немає. Про причини пожежі поки не повідомляється.

Як зазначається, останнім часом в США почастішали випадки нападу на єврейські кладовища. Зокрема, в квітні у Спрінгфілді, штат Пенсільванія, вандали сплюндрували близько 30 могил на єврейському кладовищі. У лютому вандали осквернили понад 100 надгробків на кладовищі Mount Carmel Cemetery в Філадельфії.

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теги до статті:Синагога,Юдеї
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Останні коментарі

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  • Георгий Ткач | 16 травня 2017, 18:38

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  • Стефан | 12 травня 2017, 00:59

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  • Стефан | 11 травня 2017, 20:19

    Підтримується, культивується, насаджується тотально і повсюдно совкова, колгоспна брехня, лицемірство, підлість, тупість, боягузтво. Для ілюстрації, сказаного. 1. Представляють "захід", як

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