У Папи Франциска і Трампа діаметрально протилежні позиції щодо імміграції, біженців та зміни клімату

Папа Франциск сказав, що «відкрито» висловлюватиме Дональду Трампу свої погляди з таких питань, як імміграція та зміна клімату.

Понтифік, у якого запланована перша зустріч з президентом США у Ватикані наприкінці цього місяця, сказав, що не робитиме поспішних висновків про пана Трампа, перш ніж вислухає його точку зору, – інформує ІА ZIK з посиланням на видання The Independent.

«Навіть якщо хтось із нас думає інакше, ми повинні бути дуже щирими, висловлюватися щиро, хто що про це думає», – сказав Папа Франциск.

«Теми стихійно з’являтимуться у нашій розмові. Я скажу, що думаю, і він висловить свою точку зору. Але я ніколи не хотів би робити передчасних висновків».

Зустріч Папи Римського з Трампом потенційно може бути вимушеною, враховуючи їх діаметрально протилежні позиції щодо імміграції, біженців та зміни клімату.

У минулому році, у відповідь на плани Трампа з імміграції та намір побудувати стіну вздовж кордону США з Мексикою, Папа Франциск сказав, що чоловік з такими поглядами «не є християнином».

Трамп, який виріс у пресвітеріанській сім’ї, відреагував на слова Понтифіка кажучи, що Папа не повинен ставити під питання його віру.

Двоє чоловіків також сильно розбігаються у думках щодо зміни клімату: Трамп не визнає, що зміни клімату спричинені діяльністю людини. Тоді як Папа Франциск зробив захист довкілля основним елементом свого папства та рішуче підтримує думку вчених, що глобальне потепління спричинене антропогенним впливом людини.

Проте, Папа Римський сказав, що готовий знайти спільну мову з Трампом. «Нам потрібно знайти двері, які принаймні частково будуть відкритими, увійти в них, поговорити про речі, які маємо спільними та йти вперед, крок за кроком», – сказав він.