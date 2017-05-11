Сьогодні Папа відвідає Фатіму з нагоди сторіччя об’явлень Пресвятої Богородиці

12 травня Святіший Отець вилетить з Риму о 2 годині дня і приземлиться на авіабазі в Монте-Реалі о 16.20. Після зустрічі з президентом Португалії Марселу Нуну Дуарте Ребелу ді Созой Папа відправиться у Фатімське святилище для молитви. Увечері відбудеться благословення свічок і молитва на вервиці.

В суботу 13 травня перед святилищем Папа відправить Святу Месу з обрядом канонізації двох свідків явищ Божої Матері: Франсишку і Жасінти.

Після богослужіння Папа благословить хворих, потім пообідає з португальськими єпископами та о 15 годині відправиться в дорогу. Прибуття в Рим очікується о 19 годині.

Напередодні цієї короткої поїздки Святіший Отець звернувся до португальського народу з відеопосланням. Папа обіцяє довірити всіх заступництву Діви Марії - всіх португальців без будь-яких винятків.

Папа підкреслює, що він збирається постати перед Фатімською Богородицею «як вселенський пастир» і довірити їй «братів і сестер у всьому світі», викуплених Кров'ю її Сина. Програма поїздки Папи - це «програма звернення», пояснює Св. Отець і дякує за молитви про нього, «грішному серед грішників». Ці молитви, зазначає Папа, допомагають йому «дивитися на людей так, як на них дивиться Бог, щоб любити їх так, як любить Бог». Про це інформує Радіо Ватикану.