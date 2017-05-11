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Суд у Росії визнав «ловця покемонів» винним в образі почуттів віруючих
11 травня 2017, 10:48 | Світові | 0 | | Код для блогу | |
Суд у Росії визнав блогера Руслана Соколовського винним в образі почуттів віруючих. Склад злочину, за даними суду, полягає в записі в церкві ролика, на якому Соколовський грає на смартфоні в гру Pokemon Go.
Про це повідомила суддя Катерина Шопоняк на засіданні Верх-Ісетського суду Єкатеринбурга, де відбувається оголошення вироку. Соколовський «вчинив ряд умисних злочинів», заявила суддя. Звинувачення попросило засудити блогера до трьох з половиною років колонії загального режиму.
Руслан Соколовський провину заперечує. У своєму останньому слові, яке він виголосив 27 квітня він зробив висновок, що судять його за те, що він дозволив собі нецензурні жарти щодо церкви.
Руслан Соколовський був затриманий у вересні 2016 року після публікації в соціальних мережах відео, на якому він грає на мобільному телефоні в гру Pokemon Go! в православному храмі в Єкатеринбурзі. Йому був обраний запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. До цього блогер перебував у СІЗО і повідомив, що там на нього чинили тиск.
Правозахисний центр «Меморіал» визнав Соколовського політичним в’язнем, повідомляє Радіо Свобода.
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