Суд у Росії визнав «ловця покемонів» винним в образі почуттів віруючих

Суд у Росії визнав блогера Руслана Соколовського винним в образі почуттів віруючих. Склад злочину, за даними суду, полягає в записі в церкві ролика, на якому Соколовський грає на смартфоні в гру Pokemon Go.

Про це повідомила суддя Катерина Шопоняк на засіданні Верх-Ісетського суду Єкатеринбурга, де відбувається оголошення вироку. Соколовський «вчинив ряд умисних злочинів», заявила суддя. Звинувачення попросило засудити блогера до трьох з половиною років колонії загального режиму.

Руслан Соколовський провину заперечує. У своєму останньому слові, яке він виголосив 27 квітня він зробив висновок, що судять його за те, що він дозволив собі нецензурні жарти щодо церкви.

Руслан Соколовський був затриманий у вересні 2016 року після публікації в соціальних мережах відео, на якому він грає на мобільному телефоні в гру Pokemon Go! в православному храмі в Єкатеринбурзі. Йому був обраний запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. До цього блогер перебував у СІЗО і повідомив, що там на нього чинили тиск.

Правозахисний центр «Меморіал» визнав Соколовського політичним в’язнем, повідомляє Радіо Свобода.