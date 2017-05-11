Суд у Росії визнав «ловця покемонів» винним в образі почуттів віруючих

11 травня 2017, 10:48 | Світові | 0 |   | Код для блогу |  | 

Суд у Росії визнав блогера Руслана Соколовського винним в образі почуттів віруючих. Склад злочину, за даними суду, полягає в записі в церкві ролика, на якому Соколовський грає на смартфоні в гру Pokemon Go.

Про це повідомила суддя Катерина Шопоняк на засіданні Верх-Ісетського суду Єкатеринбурга, де відбувається оголошення вироку. Соколовський «вчинив ряд умисних злочинів», заявила суддя. Звинувачення попросило засудити блогера до трьох з половиною років колонії загального режиму.

Руслан Соколовський провину заперечує. У своєму останньому слові, яке він виголосив 27 квітня він зробив висновок, що судять його за те, що він дозволив собі нецензурні жарти щодо церкви.

Руслан Соколовський був затриманий у вересні 2016 року після публікації в соціальних мережах відео, на якому він грає на мобільному телефоні в гру Pokemon Go! в православному храмі в Єкатеринбурзі. Йому був обраний запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. До цього блогер перебував у СІЗО і повідомив, що там на нього чинили тиск.

Правозахисний центр «Меморіал» визнав Соколовського політичним в’язнем, повідомляє Радіо Свобода.

 

Система Orphus
теги до статті:Росія,Судочинство
Рейтинг
0
0

Останні новини

Останні коментарі

  • Данислав Донец | 30 квітня 2017, 09:22

    Шалом! Слава і Хвала Господу Богу,Котрий викупив нас Своєю Кров'ю і переміг смерть для нас! Нам не потрібні ні свічки ні ікони ні жести.тільки своїми устами з вірою в Всемогутнього! Кличте до Нього

  • Ігор Мицько | 25 квітня 2017, 20:45

    "Сім верст до небес- та все лісом".

  • keleynik | 21 квітня 2017, 17:05

    Vadim Petrov: Беркут добивав людей, котрі стучалися в двері. Я це бачив і був присутній. - По-видимому - в форме беркута? Многие нашли убежище в монастыре - это факт.

  • enzian | 21 квітня 2017, 16:45

    А москвославна гнилота на чолі з Гундяєм не освячує зброю нашого ворога?

  • Vadim Petrov | 21 квітня 2017, 12:06

    100% з Вами згоден. В документальному фільмі Розкол все чітко показано. Крім того, Римо-католики, Греко-католики моляться за мир. Папа Римський надає благодійну допомогу. А ця гнилота Філарет,

Популярні статті місяця