У Китаї видана факсимільна копія найдавнішого в країні рукописного Корану

Видання представляє собою точну копію оригіналу, єдиного у своєму роді, повідомляє Islam-today.

Складається книга з 870 сторінок, її вага становить 12,5 кілограмів. Повідомляється, що факсимільна копія була видана виключно в дослідницьких цілях і придбати її неможливо.

Згідно з дослідженням Пекінського університету, Коран був переписаний не раніше XI століття. А привезений він був, на думку вчених, предками салар - тюркомовного народу, які покинули Центральну Азію сотні років тому і поселилися на берегах Хуанхе.

Як зазначив заступник директора Комітету в справах національностей і релігії провінції Цінхай Ма Веньбао, «створення факсимільного копії оригіналу Корану може послужити хорошим прикладом збереження цінних старовинних книг у Китаї».