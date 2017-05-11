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У Китаї видана факсимільна копія найдавнішого в країні рукописного Корану
11 травня 2017, 09:10 | Світові | 0 | | Код для блогу | |
Видання представляє собою точну копію оригіналу, єдиного у своєму роді, повідомляє Islam-today.
Складається книга з 870 сторінок, її вага становить 12,5 кілограмів. Повідомляється, що факсимільна копія була видана виключно в дослідницьких цілях і придбати її неможливо.
Згідно з дослідженням Пекінського університету, Коран був переписаний не раніше XI століття. А привезений він був, на думку вчених, предками салар - тюркомовного народу, які покинули Центральну Азію сотні років тому і поселилися на берегах Хуанхе.
Як зазначив заступник директора Комітету в справах національностей і релігії провінції Цінхай Ма Веньбао, «створення факсимільного копії оригіналу Корану може послужити хорошим прикладом збереження цінних старовинних книг у Китаї».
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