В РПЦ розкритикували перехід Казахстану на латиницю

10 травня 2017, 11:47 | Світові | 0 |   | Код для блогу |  | 

Перехід Казахстану на латинський алфавіт негативно позначиться на російськомовних жителів республіки і на самих казахів, вважає глава синодального Відділу зовнішніх церковних зв'язків митрополит Волоколамський Іларіон.

"І в Казахстані, і в Таджикистані живуть російські люди. Наприклад, в Казахстані їх дуже багато, їх кілька мільйонів. І, звичайно, для них, а також і для багатьох казахів перехід на латиницю буде дуже болючим", - сказав митрополит в програмі "Церква і світ" на телеканалі "Росія-24" (ВГТРК), повідомляє Інтерфакс.

Він підкреслив, що перехід на латиницю - це внутрішня справа Казахстану.

Єрарх висловив здивування з приводу того, що латиниця нібито більше відповідає казахському національному духові, ніж кирилиця.

Він також не підтримав заборону російських імен і прізвищ у Таджикистані.

"Відмова від російської мови, російських імен, від слов'янського алфавіту не вестиме до розширення культурних горизонтів, а, навпаки, сприятиме культурної ізоляції", - вважає архієрей.

12 квітня стало відомо, що президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв доручив уряду країни скласти графік переходу казахського алфавіту на латиницю. До кінця 2017 після консультацій з науковцями та представниками громадськості повинен бути розроблений єдиний стандарт нового казахського алфавіту і графіки на латиниці. "З 2018 року треба готувати фахівців для навчання нового алфавіту і випускати підручники для середньої школи. У найближчі два роки треба провести організаційні та методичні роботи", - зазначив глава держави.

Система Orphus
теги до статті:Іларіон (Алфеєв),Казахстан
Рейтинг
0
0

Останні новини

Останні коментарі

  • Данислав Донец | 30 квітня 2017, 09:22

    Шалом! Слава і Хвала Господу Богу,Котрий викупив нас Своєю Кров'ю і переміг смерть для нас! Нам не потрібні ні свічки ні ікони ні жести.тільки своїми устами з вірою в Всемогутнього! Кличте до Нього

  • Ігор Мицько | 25 квітня 2017, 20:45

    "Сім верст до небес- та все лісом".

  • keleynik | 21 квітня 2017, 17:05

    Vadim Petrov: Беркут добивав людей, котрі стучалися в двері. Я це бачив і був присутній. - По-видимому - в форме беркута? Многие нашли убежище в монастыре - это факт.

  • enzian | 21 квітня 2017, 16:45

    А москвославна гнилота на чолі з Гундяєм не освячує зброю нашого ворога?

  • Vadim Petrov | 21 квітня 2017, 12:06

    100% з Вами згоден. В документальному фільмі Розкол все чітко показано. Крім того, Римо-католики, Греко-католики моляться за мир. Папа Римський надає благодійну допомогу. А ця гнилота Філарет,

Популярні статті місяця