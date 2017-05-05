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В РПЦ розкритикували перехід Казахстану на латиницю
10 травня 2017, 11:47 | Світові | 0 | | Код для блогу | |
Перехід Казахстану на латинський алфавіт негативно позначиться на російськомовних жителів республіки і на самих казахів, вважає глава синодального Відділу зовнішніх церковних зв'язків митрополит Волоколамський Іларіон.
"І в Казахстані, і в Таджикистані живуть російські люди. Наприклад, в Казахстані їх дуже багато, їх кілька мільйонів. І, звичайно, для них, а також і для багатьох казахів перехід на латиницю буде дуже болючим", - сказав митрополит в програмі "Церква і світ" на телеканалі "Росія-24" (ВГТРК), повідомляє Інтерфакс.
Він підкреслив, що перехід на латиницю - це внутрішня справа Казахстану.
Єрарх висловив здивування з приводу того, що латиниця нібито більше відповідає казахському національному духові, ніж кирилиця.
Він також не підтримав заборону російських імен і прізвищ у Таджикистані.
"Відмова від російської мови, російських імен, від слов'янського алфавіту не вестиме до розширення культурних горизонтів, а, навпаки, сприятиме культурної ізоляції", - вважає архієрей.
12 квітня стало відомо, що президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв доручив уряду країни скласти графік переходу казахського алфавіту на латиницю. До кінця 2017 після консультацій з науковцями та представниками громадськості повинен бути розроблений єдиний стандарт нового казахського алфавіту і графіки на латиниці. "З 2018 року треба готувати фахівців для навчання нового алфавіту і випускати підручники для середньої школи. У найближчі два роки треба провести організаційні та методичні роботи", - зазначив глава держави.
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