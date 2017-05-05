Ядерна зброя дає фальшиве почуття безпеки, - Ватиканський дипломат

У Відні 2-12 травня 2017 р. триває Перша сесія Підготовчого комітету Оглядової конференції 2020 року з розгляду дії Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. У засіданнях також бере участь делегація Святого Престолу, яку очолює монсеньйор Януш Урбаньчик, Постійний Спостерігач Святого Престолу при структурах ООН у Відні.

У своєму виступі отець Урбаньчик підкреслив, що ядерна зброя створює помилкове відчуття безпеки. Він пригадав, що, приєднуючись 1971 року до Договору, Святий Престол бажав зробити свій вклад у зусилля, спрямовані на сприяння безпеці, взаємній довірі та мирній співпраці у стосунках між народами. «Присутність Святого Престолу у цьому Підготовчому комітеті, – зазначив монсеньйор, – прагне того самого, що й тоді: надати свій моральний авторитет для зусиль, спрямованих на звільнення світу від ядерної зброї, у повному застосуванні Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, дотримуючись букви і духу, та ставлячи за мету повну заборону цієї зброї».

Ватиканський дипломат підкреслив, що до цього часу зусилля міжнародного співтовариства, спрямовані на дотримання Договору, не були достатніми. Від імені Апостольської Столиці він закликав держави здійснити конкретний поступ та досягти домовленості для того, щоб осягнути кінцеву мету, що полягає у ліквідації ядерної зброї. Отець Урбаньчик додав, що Святий Престол готовий брати активну участь в цьому процесі.

Він пригадав слова Папи Франциска з його останнього Послання з нагоди Всесвітнього дня миру, в якому зазначається, що етика братерства та мирного співіснування між людьми і між народами не може бути заснована на логіці страху, насильства і закритості, але на відповідальності, повазі та щирому діалозі. «У цьому посланні, – підкреслив доповідач, – Папа виступив також із закликом «на користь роззброєння, заборони і ліквідації ядерної зброї. Він також писав, що ядерне стримування та загроза гарантованого взаємознищення не можуть лежати в основі такої етики».

Як зазначив Постійний Спостерігач Святого Престолу при структурах ООН у Відні, крім підтримки зусиль та переговорів, спрямованих на створення юридично зобов’язуючого документа про заборону ядерної зброї, Апостольська Столиця з тривогою стежить за ситуацією на Корейському півострові. За його словами, Ватикан підтримує зусилля міжнародного співтовариства на користь відновлення переговорів щодо денуклеаризації та досягнення миру. На завершення, монсеньйор Урбаньчик закликав представників політичної влади не тільки забезпечити безпеку своїм громадянам, але й активно трудитися для глобального зростання миру, якого людство дуже потребує. Про це повідомляє Радіо Ватикану.