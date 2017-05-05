Антіохійський Патріарх Григорій ІІІ, Глава Мелхітської ГКЦ зрікся престолу

У суботу, 6 травня 2017 р., у Ватикані повідомлено про те, що Папа Франциск прийняв зречення, подане Главою Мелхітської Греко-Католицької Церкви Блаженнішим Григорієм ІІІ Лахамом, Патріархом Антіохійським. Згідно з приписами права, Адміністратором цієї Церкви до обрання нового патріарха стає архиєпископ Жан-Клемент Жанбарт, Архиєпископ Алеппо, найстарший за свяченнями член Постійного Синоду.

«Виконуючи обов’язок дбати про всі Церкви, звертаюся до вас, вдячний за ваше служіння для Божого люду та усвідомлення вашої пастирської відповідальності», – пише Єпископ Риму в листі, адресованому на ім’я Блаженнішого Григорія ІІІ та всієї ієрархії Мелхітської ГКЦ, зазначаючи:

«Після засідання Синоду Єпископів, що відбулося у лютому, під час аудієнції, наданої Вам, Ваше Блаженство несподівано вручив мені зречення з патріаршого уряду, прохаючи вирішити про найкращий момент для його прийняття. Після молитви й уважної призадуми, для добра греко-мелхітської Церкви вважаю слушним і необхідним прийняти Ваше зречення саме сьогодні».

Папа подякував Блаженнішому Григорієві ІІІ за ревне служіння Божому людові, зокрема, й за те, що «звертав увагу міжнародної спільноти до трагедії в Сирії» та, призиваючи заступництво Пресвятої Богоматері, уділив своє Апостольське благословення усій греко-мелхітській Церкві, як «знак вдячності й заохочення майбутнього сопричастя та свідчення Євангелія».

Блаженніший Григорій ІІІ, який народився 1932 року в Дамаській архиєпархії у Сирії, очолював Мелхітську Греко-Католицьку Церкву майже 17 років. У 1952 році він склав вічні обіти у мелхітському Василіянському Чині Найсвятішого Спасителя, а завершивши навчання у Римі, 1959 року прийняв священиче рукоположення. Душпастирське служіння здійснював у Сирії та Лівані, зокрема, був активним у праці з молоддю.

У 1981 році Блаженніший Григорій ІІІ розпочав єпископське служіння, як єпископ-помічник у патріаршій Єрусалимській архиєпархії. А 29 листопада 2000 року, після зречення патріарха Максима V, Синод Єпископів Мелхітської ГКЦ обрав його Антіохійським патріархом. Наступного дня він звернувся із проханням про церковне сопричастя до Єпископа Риму Папи Івана Павла ІІ, відповідь якого отримав 9 грудня.

Останні роки патріаршого служіння Блаженнішого Григорія ІІІ були позначені трагічними подіями в Сирії, під час яких він відзначився великим заанґажуванням у справу миру, дбанням про примирення та батьківською близькістю до вірних. Він також відвідував Україну, зокрема, брав участь в інтронізації теперішнього Глави УГКЦ Блаженнішого Святослава.

Мелхітська Греко-Католицька Церква, що нараховує понад півтора мільйони вірних, об’єднує католиків візантійського обряду, що проживають на теренах давніх Антіохійського, Єрусалимського та Олександрійського Патріархатів, а також у діаспорі. Осідок її Глави розташований в столиці Сирії місті Дамаску, а його офіційний титул звучить Патріарх Антіохії та всього Сходу, Олександрії та Єрусалиму. Про це інформує Радіо Ватикану.