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Названо країни, які приваблюють туристів-мусульман
5 травня 2017, 11:06 | Світові | 0 | | Код для блогу | |
Авторитетне аналітичне агентство Mastercard-Crescentrating склало рейтинг Global Muslim Travel Index, який відображає популярність 130 країн Організації ісламського співробітництва, повідомляє Іslam-today.
На першому місці за популярністю серед туристів-мусульман виявилася Малайзія, на другому – ОАЕ. Згідно з дослідженням, у 2016 році налічувалося 121 мільйонів міжнародних туристів-мусульман - це 10% від усіх туристів у світі. В останні роки свої послуги та пропозиції для задоволення потреб мусульманського сегмента ринку подорожей адаптує все більше і більше немусульманських країн.
Лідером за кількістю туристів-мусульман в 2016 році виявився Сінгапур. У першій п'ятірці також опинилися Таїланд, Великобританія, ПАР і Гонконг.
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