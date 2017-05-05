Названо країни, які приваблюють туристів-мусульман

Авторитетне аналітичне агентство Mastercard-Crescentrating склало рейтинг Global Muslim Travel Index, який відображає популярність 130 країн Організації ісламського співробітництва, повідомляє Іslam-today.

На першому місці за популярністю серед туристів-мусульман виявилася Малайзія, на другому – ОАЕ. Згідно з дослідженням, у 2016 році налічувалося 121 мільйонів міжнародних туристів-мусульман - це 10% від усіх туристів у світі. В останні роки свої послуги та пропозиції для задоволення потреб мусульманського сегмента ринку подорожей адаптує все більше і більше немусульманських країн.

Лідером за кількістю туристів-мусульман в 2016 році виявився Сінгапур. У першій п'ятірці також опинилися Таїланд, Великобританія, ПАР і Гонконг.