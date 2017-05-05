Представники Православних Церков наголосили на важливості співпраці з ЄС

5 травня 2017, 10:57 | Світові | 0 |   | Код для блогу |  | 

Чергове засідання Комітету представників Православних Церков при Європейському Союзі (CROCEU / КППЦЄС) відбулося 3 травня у Представництві Константинопольського Патріархату в Брюсселі.

Учасникам засідання повідомили про результати зустрічей представників Комітету з високопоставленими особами Європейського парламенту: з віце-президентом Європейського парламенту Мейрід Макгіннесс; з Яном Ольбріхтом, співголовою Служби міжрелігійного діалогу і міжкультурної діяльності Європейської народної партії.

Також присутні обговорили результати конференції «Релігія і зовнішня діяльність Європейського Союзу», що 26 квітня відбулася у приміщенні Європарламенту. Члени Комітету, як інформує офіційний сайт УПЦ (МП), схвалили результати зустрічей і вирішили продовжувати співпрацю з представниками Європейського парламенту.

Протоєрей Сорін Шелару поінформував членів Комітету про можливість їх участі в обговоренні нової редакції директиви ЄС, присвяченій регулюванню діяльності аудіовізуальних засобів масової інформації (AVMSD).

Представник РПЦ ігумен Філіп (Рябих) розповів про проведений у Стразбурзі моніторинг порушень прав православних християн в Європі і представив видання щорічної Доповіді про порушення за 2016 рік.

Учасники засідання також обговорили можливість проведення Комітетом свого щорічного розширеного засідання в межах РПЦ у другій половині 2017 року.

У засіданні брали участь представники Помісних Православних Церков при європейських міжнародних організаціях: митрополит Ахайський Афанасій (Елладська Православна Церква), єпископ Неапольський Порфирій (Кіпрська Православна Церква), архимандрит Еміліан Богіанну (Константинопольський Патріархат), ігумен Филип (Рябих) (Російська Православна Церква), протоєрей Сорін Шелару (Румунська Православна Церква) та секретар Комітету єромонах Нектарій Іоанну (Кіпрська Православна Церква).

Довідка: Комітет представників Православних Церков при Європейському Союзі створений в березні 2010 року з метою співпраці та координації дій представників Православних Церков, їх взаємодії з європейськими організаціями, зокрема з Європейським Союзом.

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