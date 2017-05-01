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Далай-лама отримав премію Сонді за участь у міжнародній політиці
4 травня 2017, 11:31 | Світові | 0 | | Код для блогу | |
Тибетський духовний лідер Далай-лама ХIV нагороджений премією професора Сонді за участь у міжнародній політиці. Церемонія пройшла в міжнародному центрі Індії в Нью-Делі, повідомляє «Уніан-релігії».
На церемонії нагородження були присутні колишній міністр Арун Шуріе і колишній секретар іноземний справ Лаліт Мансінгх. Далай-лама отримав цю нагороду як знак визнання своєї прихильності до ненасильницьких принципів, а також підтримки споконвічної автономії Тибету.
Нагорода вперше з 1996 року була присуджена за "видатний внесок у теорію та практику міжнародної політики та захисту інтересів Індії у світі". Вівекананд Сонді, син професора Сонді, у своєму вітальному слові наголосив на важливості п'ятиступінчастого миротворчого плану Далай-лами і на ролі Тибету як "держави-буфера", або "зони миру" між Індією та Китаєм. Після вручення нагороди, яка носить ім'я покійного професора, який є першим жителем Індії, який висунув у свій час кандидатуру Його Святості на отримання нобелівської премії миру.
Далай-лама сказав, що зараз саме час докладати зусилля для встановлення миру на землі. Він зазначив: "Ми всі хочемо жити щасливо, але замість цього ми постійно зіштовхуємося з проблемами, багато з яких – плід нашого власного творіння. Однак, той факт, що фундаментальна людська природа є співчутливою, дає нам надію. На цій підставі, якщо ми почнемо докладати зусилля вже зараз, ми можемо створити кращий, добріший світ".
Будучи прихильником включення етики в сучасну систему освіти, яка, на його думку, орієнтована лише на матеріальні цілі і не має опори на внутрішні цінності, Далай-лама підкреслив, що має намір збагатити сучасну освіту, запозичивши світський підхід до визначення людських цінностей на підставі досвіду, здорового глузду та наукових досліджень.
На закінчення виступу він зазначив, що немає ніякої ймовірності настання збройного конфлікту між Індією та Китаєм. Тибетський духовний лідер сказав, що "Індія – це досить велика країна, і вона набирає військову міць. Відповідно, єдиний правильний спосіб - це знайти компроміс. Якщо говорити про конфлікт з Індією, китайцям варто подумати про ситуацію всередині Тибету".
Далай-Лама, перебуваючи в столиці Індії, планує відвідати звітну сесію комісії, яка працює над «розробкою навчальної програми з універсальним цінностям».
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