У Грузії створюють «релігійну карту» країни

3 травня 2017, 11:55 | Світові | 0 |   | Код для блогу |  | 

Державна комісія у справах релігії запросила від релігійних організацій передати їм список духовенства, їх особисті та контактні дані, а також інформацію про сан священнослужителів, повідомляє «Благовіст-Інфо» з посиланням на грузинську газету.

У комісії повідомляють, що запит пов'язаний зі створенням «релігійної карти», і передача інформації є добровільною. За заявою начальника Служби міжнародних і суспільних відносин Державного агентства у справах релігії Лели Піралішвілі, запит був направлений всім релігійним організаціям, існуючими в Грузії, проте представники євангелістської організації відмовилися надати інформацію.

«Ми на своєму сайті створюємо «релігійну карту», яка буде сприяти розвитку туризму. У Грузії багато культових споруд, і за допомогою цієї карти ми можемо допомогти туристам. Вони зможуть безпосередньо зв'язатися з духовенством конкретної культової споруди. Саме цій меті служить збір особистих даних священнослужителів», – заявила Лела Піралішвілі.

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теги до статті:Грузія
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