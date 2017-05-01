У Грузії створюють «релігійну карту» країни

Державна комісія у справах релігії запросила від релігійних організацій передати їм список духовенства, їх особисті та контактні дані, а також інформацію про сан священнослужителів, повідомляє «Благовіст-Інфо» з посиланням на грузинську газету.

У комісії повідомляють, що запит пов'язаний зі створенням «релігійної карти», і передача інформації є добровільною. За заявою начальника Служби міжнародних і суспільних відносин Державного агентства у справах релігії Лели Піралішвілі, запит був направлений всім релігійним організаціям, існуючими в Грузії, проте представники євангелістської організації відмовилися надати інформацію.

«Ми на своєму сайті створюємо «релігійну карту», яка буде сприяти розвитку туризму. У Грузії багато культових споруд, і за допомогою цієї карти ми можемо допомогти туристам. Вони зможуть безпосередньо зв'язатися з духовенством конкретної культової споруди. Саме цій меті служить збір особистих даних священнослужителів», – заявила Лела Піралішвілі.