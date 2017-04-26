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В Аргентині католицькі єпископи виступили проти обмежень прав мігрантів
29 квітня 2017, 08:40 | Світові | 0 | | Код для блогу | |
Потрібно перетворювати ворожість у гостинність, а відмову в прийом. Про це в недавньому спеціальному повідомленні заявила Єпископська конференція Аргентини. В опублікованому документі католицькі єрархи висловлюють свою незгоду із змінами в Законі 25871 про міграцію, повідомляє Радіо Ватикану.
Мова йде про багатосторонній звід правових актів, який визнає міграцію в якості невід'ємного права людини. Зокрема, у Восьмій статті йдеться: «Ні за яких обставин не допускається скасування чи обмеження права на охорону здоров'я, соціальну і медичну допомогу всім іноземцям, які цього потребують, незалежно від їх міграційного статусу».
Закон 25871, який вважається одним із найбільш передових у сфері міграції, був затверджений у 2004 році після декількох років обговорень; у його розробці брали участь різні політичні сили, міністерства, громадські організації, представники громад мігрантів і Католицька Церква. Місцева Єпископська конференція заявляє, що «Аргентина завжди - і особливо в останні десятиліття - приймала як своїх братів і дітей мігрантів із сусідніх країн, Латинської Америки та з усього світу. Ми і надалі маємо відрізнятися сприянням культурі поваги та солідарності.
Католицька Церква добре знає різні особи бідних і знедолених жителів нашої країни, в тому числі мігрантів: часто вони живуть у бідності та соціальній ізоляції, і часом їх звинувачують у бідах всього суспільства», - підкреслюють прелати.
Після цих зауважень єпископи задаються питанням: чи існують дані, які б виправдали реформу Закону 25871 через указ за принципом необхідності та невідкладності? На завершення своєї заяви аргентинські прелати нагадують словах Папи Франциска з його минулорічного послання на Всесвітній день мігрантів та біженців: «Церква завжди поруч з тими, хто прагне відстоювати право кожної людини жити з гідністю».
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"Сім верст до небес- та все лісом".
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