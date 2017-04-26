Вселенський Патріарх наголосив, що роль релігії – нести мир, а не розбрат

Захист свободи і гідності людини є важливим внеском релігійних громад у зміцнення миру, сказав Вселенський Патріарх Варфоломій I під час виступу на Міжнародній конференції з питань миру, що відбулася в університеті Аль-Азхар (Єгипет) 27-28 квітня.

«Протягом останніх двох десятиліть, людство переживає безперервні теракти, які є причиною смерті і болю тисяч людей, і які стають найбільшою загрозою і джерелом страху для сучасних суспільств , – наголосив Патріарх. – З тих пір, релігії часто підозрюють або відкрито звинувачують в розпалюванні тероризму і насильства».

Релігія є важливим фактором у мирному процесі, наголосив Варфоломій. «Релігія може, звичайно, розділити, викликаючи нетерпимість і насильство. Але це швидше виняток і помилка, а не її сутність, яка полягає у захисті людської гідності».

Міжрелігійний діалог визнає відмінності релігійних традицій і сприяє мирному співіснуванню і співпраці між людьми і культурами, – продовжив доповідь Варфоломій I . «Міжрелігійний діалог не означає заперечувати чиюсь віру, а радше, змінити чиєсь ставлення до інших». Про це інформує офіційний сайт Всесвітньої Ради Церков.