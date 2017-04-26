Вселенський Патріарх наголосив, що роль релігії – нести мир, а не розбрат

28 квітня 2017, 12:24 | Світові | 0 |   | Код для блогу |  | 

Захист свободи і гідності людини є важливим внеском релігійних громад у зміцнення миру, сказав Вселенський Патріарх Варфоломій I під час виступу на Міжнародній конференції з питань миру, що відбулася в університеті Аль-Азхар  (Єгипет) 27-28 квітня.

«Протягом останніх двох десятиліть, людство переживає безперервні теракти, які є причиною смерті і болю тисяч людей, і які стають найбільшою загрозою і джерелом страху для сучасних суспільств , – наголосив Патріарх. –  З тих пір, релігії часто підозрюють або відкрито звинувачують в розпалюванні тероризму і насильства».

Релігія є важливим фактором у мирному процесі, наголосив  Варфоломій. «Релігія може, звичайно, розділити, викликаючи нетерпимість і насильство. Але це швидше виняток і помилка, а не її сутність, яка полягає у захисті людської гідності».

Міжрелігійний діалог визнає відмінності релігійних традицій і сприяє мирному співіснуванню і співпраці між людьми і культурами,  – продовжив доповідь Варфоломій I . «Міжрелігійний діалог не означає заперечувати чиюсь віру, а радше, змінити чиєсь ставлення до інших». Про це інформує офіційний сайт Всесвітньої Ради Церков.

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теги до статті:Варфоломій І,Релігія і мир
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Останні коментарі

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