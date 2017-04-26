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Вселенський Патріарх наголосив, що роль релігії – нести мир, а не розбрат
28 квітня 2017, 12:24 | Світові | 0 | | Код для блогу | |
Захист свободи і гідності людини є важливим внеском релігійних громад у зміцнення миру, сказав Вселенський Патріарх Варфоломій I під час виступу на Міжнародній конференції з питань миру, що відбулася в університеті Аль-Азхар (Єгипет) 27-28 квітня.
«Протягом останніх двох десятиліть, людство переживає безперервні теракти, які є причиною смерті і болю тисяч людей, і які стають найбільшою загрозою і джерелом страху для сучасних суспільств , – наголосив Патріарх. – З тих пір, релігії часто підозрюють або відкрито звинувачують в розпалюванні тероризму і насильства».
Релігія є важливим фактором у мирному процесі, наголосив Варфоломій. «Релігія може, звичайно, розділити, викликаючи нетерпимість і насильство. Але це швидше виняток і помилка, а не її сутність, яка полягає у захисті людської гідності».
Міжрелігійний діалог визнає відмінності релігійних традицій і сприяє мирному співіснуванню і співпраці між людьми і культурами, – продовжив доповідь Варфоломій I . «Міжрелігійний діалог не означає заперечувати чиюсь віру, а радше, змінити чиєсь ставлення до інших». Про це інформує офіційний сайт Всесвітньої Ради Церков.
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Останні коментарі
"Сім верст до небес- та все лісом".
Vadim Petrov: Беркут добивав людей, котрі стучалися в двері. Я це бачив і був присутній. - По-видимому - в форме беркута? Многие нашли убежище в монастыре - это факт.
А москвославна гнилота на чолі з Гундяєм не освячує зброю нашого ворога?
100% з Вами згоден. В документальному фільмі Розкол все чітко показано. Крім того, Римо-католики, Греко-католики моляться за мир. Папа Римський надає благодійну допомогу. А ця гнилота Філарет,
Мільйони обдурених! Так! Православні Українці тільки на папері віруючі, а на практиці ходять в церкву 2-3 рази на рік. Українцям фіолетово який патріархат, головне щоби освятили. До Вашого відома,