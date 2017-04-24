Папа Франциск закликав світових лідерів до смиренності

Папа Римський Франциск виступив на відомій конференції TED (Technology, Education, ‎Design) із засторогою на адресу «могутніх» світових лідерів.‎ Свій «тед-ток», що зазвичай триває до 18 хвилин, понтифік записав у Ватикані і його транслювали на конференції у Ванкувері.‎ Про це повідомляє ВВС Україна.

У своїй промові Франциск заявив, що люди із владою повинні поводитися смиренно, у іншому випадку влада приносить руйнації.

«Будь ласка, дозвольте мені сказати це голосно й чітко: чим більше у вас влади, тим більший ‎вплив ваші дії матимуть на інших, і тим більше ви відповідальні чинити смиренно», – йшлося ‎у промові понтифіка.‎

Франциск також розповів про власну історію переселення, та переповів ‎біблійну притчу про доброго самаритянина.‎

«Перш за все, я був би радий, якби ця зустріч допомогла нам нагадати, що всі ми ‎потребуємо одне одного, що жоден із нас – не острів, не автономне і незалежне «Я», ‎відділене від інших, і ми можемо збудувати майбутнє, лиш будучи разом, разом із усіма», – ‎сказав Папа.‎

Окрім того, Франциск закликав до солідарності, підтримав креативність і закликав боротися із «культурою сміття».‎

TED – це щорічна конференція, заснована у 1984 році у Кремнієвій долині, гасло якої – «Ідеї, ‎варті поширення». Серед її мовців були екс-президент США Білл Клінтон, науковець Річард ‎Докінз, засновник Microsoft Білл Ґейтс та поп-зірка Боно. Виступи спікерів, майже завжди ‎лімітовані 18 хвилинами, можна переглянути он-лайн.‎

Спектр тем виступів на TED дуже широкий – від технологій до стилю життя, від «науки щастя» до того, «як визначити брехуна». Потрапити на конференцію у ‎якості мовця можна лише за запрошенням.‎

За словами міжнародного куратора TED Бруно Джіассані, організація виступу папи ‎Франциска зайняла понад рік дискусій і подорожей до Риму. За його словами, ‎спочатку мало хто у Ватикані узагалі знав про TED.‎