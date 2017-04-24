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Папа Франциск закликав світових лідерів до смиренності
26 квітня 2017, 12:50 | Світові | 0 | | Код для блогу | |
Папа Римський Франциск виступив на відомій конференції TED (Technology, Education, Design) із засторогою на адресу «могутніх» світових лідерів. Свій «тед-ток», що зазвичай триває до 18 хвилин, понтифік записав у Ватикані і його транслювали на конференції у Ванкувері. Про це повідомляє ВВС Україна.
У своїй промові Франциск заявив, що люди із владою повинні поводитися смиренно, у іншому випадку влада приносить руйнації.
«Будь ласка, дозвольте мені сказати це голосно й чітко: чим більше у вас влади, тим більший вплив ваші дії матимуть на інших, і тим більше ви відповідальні чинити смиренно», – йшлося у промові понтифіка.
Франциск також розповів про власну історію переселення, та переповів біблійну притчу про доброго самаритянина.
«Перш за все, я був би радий, якби ця зустріч допомогла нам нагадати, що всі ми потребуємо одне одного, що жоден із нас – не острів, не автономне і незалежне «Я», відділене від інших, і ми можемо збудувати майбутнє, лиш будучи разом, разом із усіма», – сказав Папа.
Окрім того, Франциск закликав до солідарності, підтримав креативність і закликав боротися із «культурою сміття».
TED – це щорічна конференція, заснована у 1984 році у Кремнієвій долині, гасло якої – «Ідеї, варті поширення». Серед її мовців були екс-президент США Білл Клінтон, науковець Річард Докінз, засновник Microsoft Білл Ґейтс та поп-зірка Боно. Виступи спікерів, майже завжди лімітовані 18 хвилинами, можна переглянути он-лайн.
Спектр тем виступів на TED дуже широкий – від технологій до стилю життя, від «науки щастя» до того, «як визначити брехуна». Потрапити на конференцію у якості мовця можна лише за запрошенням.
За словами міжнародного куратора TED Бруно Джіассані, організація виступу папи Франциска зайняла понад рік дискусій і подорожей до Риму. За його словами, спочатку мало хто у Ватикані узагалі знав про TED.
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Останні коментарі
"Сім верст до небес- та все лісом".
Vadim Petrov: Беркут добивав людей, котрі стучалися в двері. Я це бачив і був присутній. - По-видимому - в форме беркута? Многие нашли убежище в монастыре - это факт.
А москвославна гнилота на чолі з Гундяєм не освячує зброю нашого ворога?
100% з Вами згоден. В документальному фільмі Розкол все чітко показано. Крім того, Римо-католики, Греко-католики моляться за мир. Папа Римський надає благодійну допомогу. А ця гнилота Філарет,
Мільйони обдурених! Так! Православні Українці тільки на папері віруючі, а на практиці ходять в церкву 2-3 рази на рік. Українцям фіолетово який патріархат, головне щоби освятили. До Вашого відома,