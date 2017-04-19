Папа зустрінеться із Константинопольським Патріархом під час конференції в ісламському університеті

23 квітня 2017, 08:53 | Світові | 0 |   | Код для блогу |  | 

Константинопольський Патріарх Варфоломій відвідає Єгипет 28-29 квітня – у ті ж дні там перебуватиме Папа Римський Франциск.

Обидва лідери візьмуть участь у мирній конференції, яка відбудеться в ісламському університеті «Аль-Азхар в Каїрі. Вселенський Патріарх отримав запрошення від великого імама Аль-Азхара» шейха Мухаммеда Ахмеда ат-Таїба, який також запросив на зустріч коптського Патріарха Тавадроса – главу Церкви, два храми якої піддалися нападам терористів 9 квітня, у свято Пальмової неділі.

Патріарх Варфоломій повідомив про свої плани побувати в Єгипті після Великоднього Богослужіння в Георгіївському соборі на Фанарі (Стамбул). Він також розповів про лист від Папи Франциска, в якому той дякує за його дружні почуття і висловлює надію на нову швидку зустріч. «Я теж був запрошений університетом «Аль-Азхар» в Каїр 28 квітня і можу зустрітися з цього приводу з Папою Франциском», - додав Предстоятель Константинопольської Церкви.

Папа Франциск і Патріарх Варфоломій раніше вже зустрічалися кілька разів: зокрема, у квітні 2016 на грецькому острові Лесбос, де вони відвідали табір біженців, і у Ватикані в червні 2013, де разом з лідерами Ізраїлю та Палестини – Шимоном Пересом і Махмудом Аббасом – взяли участь у молитві за мир у Святій землі.

КМЦ нагадує, що незважаючи на нещодавні терористичні напади на християнську спільноту Єгипту, візит Папи Франциска до цієї країни відбудеться, як і було заплановано.

 

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теги до статті:Варфоломій І,Франциск (Хорхе Маріо Берґольйо)
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Останні коментарі

  • keleynik | 21 квітня 2017, 17:05

    Vadim Petrov: Беркут добивав людей, котрі стучалися в двері. Я це бачив і був присутній. - По-видимому - в форме беркута? Многие нашли убежище в монастыре - это факт.

  • enzian | 21 квітня 2017, 16:45

    А москвославна гнилота на чолі з Гундяєм не освячує зброю нашого ворога?

  • Vadim Petrov | 21 квітня 2017, 12:06

    100% з Вами згоден. В документальному фільмі Розкол все чітко показано. Крім того, Римо-католики, Греко-католики моляться за мир. Папа Римський надає благодійну допомогу. А ця гнилота Філарет,

  • Vadim Petrov | 21 квітня 2017, 12:03

    Мільйони обдурених! Так! Православні Українці тільки на папері віруючі, а на практиці ходять в церкву 2-3 рази на рік. Українцям фіолетово який патріархат, головне щоби освятили. До Вашого відома,

  • enzian | 19 квітня 2017, 22:27

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