Папа зустрінеться із Константинопольським Патріархом під час конференції в ісламському університеті

Константинопольський Патріарх Варфоломій відвідає Єгипет 28-29 квітня – у ті ж дні там перебуватиме Папа Римський Франциск.

Обидва лідери візьмуть участь у мирній конференції, яка відбудеться в ісламському університеті «Аль-Азхар в Каїрі. Вселенський Патріарх отримав запрошення від великого імама Аль-Азхара» шейха Мухаммеда Ахмеда ат-Таїба, який також запросив на зустріч коптського Патріарха Тавадроса – главу Церкви, два храми якої піддалися нападам терористів 9 квітня, у свято Пальмової неділі.

Патріарх Варфоломій повідомив про свої плани побувати в Єгипті після Великоднього Богослужіння в Георгіївському соборі на Фанарі (Стамбул). Він також розповів про лист від Папи Франциска, в якому той дякує за його дружні почуття і висловлює надію на нову швидку зустріч. «Я теж був запрошений університетом «Аль-Азхар» в Каїр 28 квітня і можу зустрітися з цього приводу з Папою Франциском», - додав Предстоятель Константинопольської Церкви.

Папа Франциск і Патріарх Варфоломій раніше вже зустрічалися кілька разів: зокрема, у квітні 2016 на грецькому острові Лесбос, де вони відвідали табір біженців, і у Ватикані в червні 2013, де разом з лідерами Ізраїлю та Палестини – Шимоном Пересом і Махмудом Аббасом – взяли участь у молитві за мир у Святій землі.

КМЦ нагадує, що незважаючи на нещодавні терористичні напади на християнську спільноту Єгипту, візит Папи Франциска до цієї країни відбудеться, як і було заплановано.