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Трамп з великим нетерпінням чекає зустрічі з Папою Римським Франциском
21 квітня 2017, 11:00 | Світові | 0 | | Код для блогу | |
Президент США Дональд Трамп сказав на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Італії Паоло Джентілоні в Вашингтоні, що з великим нетерпінням чекає зустрічі з Папою Римським Франциском.
Трамп також підтвердив, що прилетить на саміт країн «Великої сімки», який відбудеться 26-27 травня в місті Таорміна на острові Сицилія.
«Я хочу сказати, що з великим нетерпінням очікую візит на Сицилію в рамках G7, коли ми намагаємося співпрацювати не тільки в області безпеки, але також в науці, торгівлі, охороні здоров'я та технологіях», – заявив Трамп.
Паоло Джентілоні сказав, що весь світ очікує візиту Трампа для участі в саміті G7. На його думку, цей саміт стане демонстрацією єдності між лідерами «Великої сімки» щодо принципу вільних економік.
25 травня Трамп також відвідає саміт НАТО, що може стати його першим закордонним візитом. Про це повідомляє Бізнес-портал.
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