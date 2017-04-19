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В Ізраїлі осквернено відому православну церкву
19 квітня 2017, 09:49 | Світові | 0 | | Код для блогу | |
Невідомі осквернили православну церкву на півночі Ізраїлю, розписавши її стіни сатанинськими символами, повідомляють "РИА Новости" з посиланням на слова настоятель храму протоєрея Мирослава Вітіва.
На церкві пророка Іллі в місті Хайфа вандали чорною фарбою намалювали перевернуті хрести, пентаграми, три шістки.
"Вчора ввечері ми виявили на зовнішній стіні написи... Сатанинська символіка. Така неприємна річ сталася. Вандалізм. Сьогодні тут були представники консульства (Росії), була поліція", — сказав співрозмовник агентства.
Російське подвір'я з церквою було на початку XX століття засновано на горі Кармель, яка пов'язана з ім'ям біблійного пророка Іллі. Християни вірять, що саме тут він здобув перемогу в змаганні з жерцями язичницького Ваала, довівши тодішнім ізраїльтянам істинність своєї віри і відвернувши їх від ідолопоклонства. Отець Мирослав розповів, що на початку 1990-х років церква вже піддалася нападу вандалів, які тоді заподіяли їй більшої шкоди, пошкодивши ікону і залишивши образливі написи на стінах і брамі.
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