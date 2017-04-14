У «Urbi et Orbi» Папа побажав, щоби Добрий Пастир допоміг Україні віднайти згоду

«Нехай же Добрий Пастир допоможе Україні, ще досі пригнобленій кривавим конфліктом, віднайти згоду та супроводжує ініціативи, спрямовані на полегшення горя тих, які страждають від його наслідків», – це одне з побажань, які злинули з уст Святішого Отця Франциска в неділю Пасхи 16 квітня, коли він виголошував з лоджії ватиканської базиліки Святого Петра великоднє послання «Urbi et Orbi». Про це повідомляє Радіо Ватикану.

Перед тим Глава Католицької Церкви Папа Франциск очолив на площі Святого Петра Святу Месу. Святу Євангелію читали латинською та грецькою мовою. Оскільки цьогоріч Захід і Схід святкують Великдень разом, Стихири Пасхи з літургії візантійської традиції прозвучали церковнослов’янською.

Проїхавши після Святої Меси між секторами на площі Святого Петра, вітаючи прибулих паломників, Наступник святого Петра піднявся до лоджії базиліки, звідки виголосив великоднє послання, зосереджене на постаті Воскреслого Доброго Пастиря, Який задля Свого стада вийшов назустріч смерті, і не втомлюється нас шукати крізь віки.

«Дорогі брати й сестри, цього року ми, як християни всіх конфесій, разом святкуємо Пасху. Таким чином, у кожній частині землі знову одноголосно підноситься найпрекрасніше звіщення: “Господь воістину воскрес, як і прорік!”. Нехай же Він, що переміг пітьму гріха й смерті, дарує мир нашим дням», – побажав Святіший Отець, після чого уділив урочисте благословення.