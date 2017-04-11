22 кримські громади Свідків Єгови вимагають від Верховного суду РФ права на судовий захист у справі про їх заборону в Росії

11 квітня 2017, 12:23 | Світові | 0 |   | Код для блогу |  | 

У анексованому Росією Криму 22 релігійні організації Свідків Єгови (СІ) подали до Верховного суду РФ заяви про притягнення їх в якості адміністративного співвідповідача до участі в справі про заборону конфесії СІ в Росії. Кримські віруючі нагадують, що в Російській Федерації право на судовий захист належить до основних невідчужуваних прав, повідомляє Рortal-credo.ru.

Як відомо, міністерство юстиції РФ вимагає визнати екстремістськими і заборонити всі 396 зареєстрованих організацій Свідків Єгови в Росії, включаючи 22 організації в Криму. Позивач також вимагає конфіскувати все належне цим організаціям майно.

22 місцеві релігійні організації СІ в Криму були зареєстровані за ініціативою самої російської влади в травні 2015 року. З тих пір вони не отримували від держави ніяких претензій, штрафів або попереджень.

Система Orphus
теги до статті:Свідки Єгови
Рейтинг
0
0

Останні новини

Останні коментарі

  • keleynik | 3 квітня 2017, 14:01

    И это духовенство хотят сделать капелланами в украинской армии? - ДУХОВЕНСТВО УПЦ (МП) ТАКИ ВЗЯЛО УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ В ЛУГАНСЬКУ ІЗ «ЗМІЦНЕННЯ РУССКОГО МИРА» - Это же просто БЕЗУМИЕ!

  • Slava43 | 31 березня 2017, 17:08

    Патріярха виклик до молитви 2-го Квітня особливо важний. Однак ми повинні що неділі в наших церквах молитись за єдність та перемогу над ворогами - зовнішніми та внутрішніми. Ми не повинні

  • Грицько | 15 березня 2017, 10:58

    це на мові військових це називається : збройний конфлікт низької інтенсивності. Війна - це велика Вітчизняна війна, 1-ша світова війна, вітчизняна війна 1812 р. і т.д. война — это крайняя, наиболее

  • Грицько | 15 березня 2017, 10:27

    'Але так уже повелося в православному світі: якщо є національна держава , рано чи пізно з'являється національна незалежна Церква" зараз на всеправославному рывны іде діалог з приводу одержання

  • Стефан | 13 березня 2017, 23:30

    Самостоятельность Украинской Церкви - естественное состояние, свободное от влияния коммунистических кураторов, травящих уже 100 лет православных и одобряющих вооружённое сопротивление сепаратистов,

Популярні статті місяця