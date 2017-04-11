22 кримські громади Свідків Єгови вимагають від Верховного суду РФ права на судовий захист у справі про їх заборону в Росії

У анексованому Росією Криму 22 релігійні організації Свідків Єгови (СІ) подали до Верховного суду РФ заяви про притягнення їх в якості адміністративного співвідповідача до участі в справі про заборону конфесії СІ в Росії. Кримські віруючі нагадують, що в Російській Федерації право на судовий захист належить до основних невідчужуваних прав, повідомляє Рortal-credo.ru.

Як відомо, міністерство юстиції РФ вимагає визнати екстремістськими і заборонити всі 396 зареєстрованих організацій Свідків Єгови в Росії, включаючи 22 організації в Криму. Позивач також вимагає конфіскувати все належне цим організаціям майно.

22 місцеві релігійні організації СІ в Криму були зареєстровані за ініціативою самої російської влади в травні 2015 року. З тих пір вони не отримували від держави ніяких претензій, штрафів або попереджень.