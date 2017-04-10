В Єгипті прогримів вибух біля церкви, десятки загиблих і поранених

10 квітня 2017, 09:24 | Світові | 0 |   | Код для блогу |  | 

В єгипетському місті Танта на північ від Каїра в ході святкування Вербної неділі прогримів вибух біля християнської церкви, в результаті чого не менше 15 осіб загинули та 42 отримали поранення, передає телеканал Al-Arabiya.

Повідомляється, що вибух стався біля церкви, де на святкування Вербної неділі зібралися представники християнської громади коптів.

За деякими даними, вибух здійснив смертник. Зазначимо, християни-копти складають близько 10% населення Єгипту.   Протягом багатьох століть вони мирно співіснують з більшістю мусульманських громад. На Близькому Сході Коптська православна церква є найбільшою громадою християн. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Єгипет переселить з Синая християн-біженців від ІДІЛ. Про це інформує РБК-Україна

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теги до статті:Єгипет,Теракт
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Останні коментарі

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