В Єгипті прогримів вибух біля церкви, десятки загиблих і поранених

В єгипетському місті Танта на північ від Каїра в ході святкування Вербної неділі прогримів вибух біля християнської церкви, в результаті чого не менше 15 осіб загинули та 42 отримали поранення, передає телеканал Al-Arabiya.

Повідомляється, що вибух стався біля церкви, де на святкування Вербної неділі зібралися представники християнської громади коптів.

За деякими даними, вибух здійснив смертник. Зазначимо, християни-копти складають близько 10% населення Єгипту. Протягом багатьох століть вони мирно співіснують з більшістю мусульманських громад. На Близькому Сході Коптська православна церква є найбільшою громадою християн. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Єгипет переселить з Синая християн-біженців від ІДІЛ. Про це інформує РБК-Україна