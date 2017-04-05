Папа засудив «неприпустиме побоїще» у Сирії

Під час загальної аудієнції на площі св. Петра Папа Франциск молився за постраждалих та загиблих унаслідок бомбардування в сирійські провінції Ідліб. Понтифік зазначив, що останніми днями світ «із жахом» спостерігав за подіями у Сирії, повідомляє CREDO.

Святіший Отець звернувся «до сумління всіх, хто має політичну відповідальність на міжнародному та місцевому рівнях» із закликом зупинити цю трагедію та принести допомогу та полегшення людям, що надто довго страждають унаслідок цієї війни. «Я твердо засуджую неприпустиме побоїще, що відбулося вчора в провінції Ідліб, під час якого загинуло десятки беззахисних людей, зокрема багато дітей», — сказав Понтифік. Святіший Отець також подякував усім, хто попри небезпеку продовжує допомагати постраждалим у регіоні.

Учора вранці місто Хан Шейхун зазнало бомбардування. Сирійські активісти повідомили, що авіаналіт на місто на північному заході Сирії здійснили літаки сирійської армії або російської авіації. За свідченями очевидців, після авіаудару люди на землі почали задихатися, багато лежали на землі без руху, в інших спостерігалася блювота і йшла піна з рота. Представники опозиції стверджують, що згодом літаки випустили ракети по місцевих лікарнях, де надавалася допомога постраждалим.

Жертвами застосування хімічної зброї військами сирійського президента Башара Асада в провінції Ідліб 4 квітня стали щонайменше 100 осіб, ще 400 осіб постраждали. Такими даними володіє слідча комісія ООН по Сирії, передає Deutsche Welle. «Відомості про атаку з можливим застосуванням хімічної зброї викликають величезне занепокоєння. Комісія розслідує обставини цієї атаки, включаючи ймовірне застосування хімічної зброї», – йдеться в прес-релізі ОНН. Частина експертів схиляється до думки, що під час атаки був застосований хлор, частина – вважає вірогідним використання зарину, від запасів якого нібито відмовився сирійський режим.

Нагадаємо, 4 квітня у сирійській провінції Ідліб, яку контролюють повстанці, сирійська армія здійснила атаки за допомогою газу, що призвели до смерті щонайменше 35 осіб, а ще близько 60 отримали поранення. Правозахисні організації стверджують, що для атак армія Асада використовувала заборонену хімічну зброю, від використання якої раніше публічно відмовилася. У зв'язку з цим Франція ініціювала екстрене засідання Ради Безпеки ООН. Раніше у правозахисній організації Human Rights Watch заявили, що уряд Сирії застосував хімічну зброю в останні місяці битви за Алеппо.